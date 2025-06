Nach Krebserkrankung: Prinzessin Kate kehrt wieder zu royaler Tradition zurück

Erst hielt Prinzessin Kate ihre Erkrankung geheim, auch vor den eigenen Kindern. Doch mittlerweile ist die 43-Jährige wichtige Schritte im Kampf gegen den Krebs gegangen. Zwar zeigte sich die royale Vertreterin spärlich, aber immer wieder der Öffentlichkeit. Nun aber kehrte sie zu einem ganz besonderen Fest auf Windsor Castle zurück – und das mit scheinbar guter Laune, musste sie doch im vorigen Jahr aufgrund ihrer Krankheit pausieren. Obwohl ihr und ihrem Mann William vorerst der „Ritterschlag“ verwehrt bleibt, gehört die Teilnahme am wichtigsten Tag des wichtigsten und exklusivsten britischen Ritterordens für sie eigentlich zur Pflicht.

Ist Prinzessin Kate noch krank?

Der Schock über die Erkrankung der Prinzessin machte im März 2024 schnell die Runde um die ganze Welt, wurde anfänglich nur von einer Bauchoperation gesprochen. Zahllose Genesungswünsche sollte sie erreichen, auch Schwager Prinz Harry wünschte mit seiner Frau Meghan nur das Beste. Es folgte eine Chemotherapie, die sie im September 2024 offenbar erfolgreich beendete.

Nachdem sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit bis auf wenige bestimmte Ausnahmen fernhielt, gab es in letzter Zeit gute Nachrichten: Sie befinde sich in Remission, sehe „Licht am Ende des Tunnels“. Von einer kompletten Heilung war bisher nicht die Rede. Auch die Auftritte nahmen wieder zu. So scheint es bergauf zu gehen für Prinzessin Kate.

Auch die Teilnahme am Garter Day, dem Tag, an dem sich die auserwählten Mitglieder des in Europa hoch angesehenen Hosenbandorden auf Windsor treffen, um nach einem gemeinsamen Essen zum Gottesdienst in die St. George’s Chapel zu ziehen, konnte sie jetzt mit offenbar bester Laune wahrnehmen. Sie sah zu, während Mitglieder wie König Charles III., Königin Camilla und Prinz William über den Vorhof liefen.

Übrigens: Auch Prinz George hat seinen ersten royalen Auftritt im Palast hinter sich.

Wo feierte Prinzessin Kate ihre Rückkehr zur royalen Tradition?

Die Königsfamilie hat im Juni 2025 ein großes Feierprogramm auf sich genommen – und mittendrin Prinzessin Kate. Sowohl bei der Parade anlässlich des Geburtstags von König Charles III. – das legendäre „Trooping the Colour“ – nahm sie teil, als auch wenige Tage später beim Ordensfest. Beide Termine dürften für Prinzessin Kate besonders sein: War die Parade im Vorjahr doch ihr erster Auftritt nach der Diagnose. Auf das Fest der Ritter musste sie krankheitsbedingt verzichten. Umso größer schien bei ihr die Freude, dass sie in diesem Jahr als Zuschauerin wieder mit von der Partie sein konnte.

Mit strahlend weißem Kleid und dazu passendem Hut stach sie allein schon aufgrund ihres Outfits aus der Menge, wie die Bilder, die das royale Paar auf Instagram veröffentlichte, zeigen.

Der Garter Day, der begangen wurde, ist ein wichtiges Treffen des Hosenbandordens. Dieser wiederum geht eigenen Angaben zufolge auf König Edward III. zurück, der diesen Ritterorden 1348 gründete und sich dabei wohl von König Artus und seiner Tafelrunde anstecken ließ.

Übrigens: Um als Royal durchzugehen, musste Prinzessin Kate gewissen Eigenschaften ablegen.