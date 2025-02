Verspätungen und Ausfälle im S-Bahn-Verkehr in Stuttgart

Im S-Bahn-Verkehr in Stuttgart kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten in der Nacht eine Oberleitung beschädigt, wie die Bahn mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin dauern die Einschränkungen seit 5.30 Uhr an.

Betroffen seien die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60. Die Linien fahren teilweise im 30-Minuten-Takt oder halten vorzeitig. Wie lange die Einschränkungen andauern, war laut Sprecherin zunächst nicht bekannt.