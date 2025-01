Mann erleidet Rauchvergiftung bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Ein 35-Jähriger hat bei einem verheerenden Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rodenbach (im Mainz-Kinzig-Kreis) möglicherweise eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann habe den Brand, der wahrscheinlich in einer Küche des Gebäudes ausgebrochen sei, am späteren Donnerstagabend gemeldet, teilte die südosthessische Polizei am Morgen mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Flammen demzufolge bereits im gesamten ersten Stock ausgebreitet. Es habe überdies eine größere Rauchentwicklung gegeben.

Die fünf in dem zweistöckigen Haus befindlichen Menschen hätten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Danach habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. In den frühen Morgenstunden konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 35-jährige Mann wurde laut Mitteilung der Polizei ins Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liege ersten Schätzungen nach bei 200.000 Euro. Zur Ursache des Brandes wird ermittelt.