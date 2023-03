"McLeods Töchter"-Schauspieler Peter Hardy ist tot

Der australische Schauspieler Peter Hardy ist tot. Der 66-jährige Hardy wurde tot im Wasser schwimmend gefunden.

Der australische Schauspieler Peter Hardy ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Sein Bruder – Michael Hardy – bestätigte den Tod über die sozialen Medien: "Ich bin am Boden zerstört. Mein Bruder Peter Hardy ist heute Morgen plötzlich verstorben. Ruhe in Frieden, mein geliebter kleiner Bruder."

Peter Hardys überraschender Tod: Leblos im Wasser gefunden

Mehreren Medienberichten zufolge soll Peter Hardy leblos im Wasser an einem beliebten Strand im Westen Australiens gefunden worden sein. So sollen Augenzeugen Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet haben, doch auch der später eingetroffene Sanitäter konnte den Schauspieler nicht mehr retten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bekanntheit hat Hardy durch seine Hauptrolle als Bill Austin im Musical "Mamma Mia" erlangt. Sein größter Erfolg als Schauspieler gelang ihm dann in der Rolle als Phil Rakich in der Fernsehserie "McLeods Töchter". Im westaustralischen Perth war Hardy momentan nur zu Besuch. Eigentlich lebte der Schauspieler in London, wo er noch immer als solcher arbeitete.

Lesen Sie dazu auch