Sascha Hehn ist der letzte deutsche TV-Schönling

Zugegeben, er sieht immer noch verdammt gut aus. Sascha Hehn feiert an diesem Freitag seinen 70. Geburtstag. Sonnenbrille, braun gebrannt, smart lächelnd – es hat sich nichts verändert. Außer, dass er inzwischen glücklich verheiratet ist. Vor drei Jahrzehnten war das noch anders. Wenn sich Alexander Josef Alberto Hehn in der Fernseh-Kultserie „Schwarzwaldklinik“ als Dr. Udo Brinkmann mit Anlauf in sein weißes Golf Cabrio schwang oder sich erst als Stewart, dann als Kapitän durchs „Traumschiff“ flirtete, dann war das in beträchtlichen Teilen der Bevölkerung ein Ereignis. Hehn war eine Mischung aus George Clooney und Brad Pitt aus Oberbayern: groß, durchtrainiert, markantes Gesicht. Und er hatte ein unverschämt überzeugendes Lächeln.

Wahrscheinlich war er genau dieser Schublade aber irgendwann überdrüssig. Denn, wie das so ist, der gebürtige Münchner wurde von der Filmbranche wie vom Publikum schnell auf den Schönling festgelegt – und musste sich abstrampeln, um dieses Image mit komplexeren Rollen abzustreifen. Bei einem seiner letzten großen Auftritte spielte er beispielsweise im Rahmen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg den Bösen. Im Stück „Der Ölprinz“ stellte er den skrupellosen Betrüger Josias Alberts dar. In der ZDF-Serie „Lerchenberg“ mimte er, hochgelobt von den Kritikern, einen alternden Darsteller, der des Geldes wegen miese Rollen spielen muss. Die stehen auch in Hehns Filmografie: In den 1970er Jahren wirkte er in Erotikfilmen wie dem „Hausfrauen-Report“ oder dem „Schulmädchen-Report“ mit.

Sascha Hehn meidet rote Teppiche und lebte heute in Oberbayern

Was viele nicht wissen: Schon früh spielte Sascha Hehn auch Theater. 1972 debütierte er auf Tournee neben O. W. Fischer in „Ein Glas Wasser“. 1980 und 1981 wirkte er bei den Salzburger Festspielen in Shakespeares „Wie es euch gefällt“ als Partner von Barbara Sukowa mit.

Inzwischen ist es relativ ruhig geworden um das männliche Sexsymbol der 1980er Jahre. Hehn meidet rote Teppiche und lebt heute mit seiner Frau Gloria im bayerischen Mittergars im Landkreis Wasserburg. Seit 2023 sind die beiden verheiratet. Im vergangenen Jahr sagte er zu seinem 69. Geburtstag: „Ich bin Rentner, da muss man das Leben genießen.“ Seine Wünsche für die Zukunft lauten: „Frieden – und mit meiner zauberhaften Frau noch möglichst lange gesund dem Leben zu begegnen.“