Bundeswehrsoldat soll vier Menschen in Niedersachsen erschossen haben

In Niedersachsen wurden in der Nacht vier Menschen erschossen. Der mutmaßliche Täter ist ein Bundeswehrsoldat.

Vier Menschen sind nach Schüssen in den niedersächsischen Gemeinden Scheeßel und Bothel gestorben. Unter den Toten ist auch ein Kind. Weitere Angaben zu den Opfern – etwa zum Alter, Geschlecht oder zu ihrer Beziehung zu dem Verdächtigen – machten die Ermittler zunächst nicht. Wie der NDR berichtet, waren am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in Scheeßel Schüsse gefallen. Kurze Zeit später kam es zu einem Vorfall im 15 Kilometer entfernten Bothel.

Der mutmaßliche Täter, ein Bundeswehrsoldat, habe sich kurze Zeit nach der Tat gestellt, teilten die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Sein Motiv ist bislang nicht bekannt, die Ermittler schließen eine Familientat nicht aus. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei laufen. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob die Waffe des Verdächtigen aus dem Besitz der Bundeswehr stammt.

Vier Menschen in Niedersachsen erschossen: Einsatz in Kasere

Am Freitagvormittag lief auch ein Einsatz in der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg, wo unter anderem das Jägerbataillon 91 stationiert ist. Ermittler untersuchen ein Fahrzeug auf Spuren, wie einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete.