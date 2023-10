Nach Schusswaffenangriff in Maine: Verdächtiger noch immer auf der Flucht

Ein Schusswaffenangriff hat am Mittwochabend die beschauliche US-Stadt Lewiston erschüttert. 18 Menschen wurden getötet. Der Täter ist noch immer auf der Flucht.

18 Menschen sollen laut Medienberichten bei zwei Schusswaffenangriffen am Mittwochabend in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine getötet worden sein. Weitere 13 Menschen wurden verletzt. Die Angriffe haben in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant stattgefunden. Am ersten Tatort tötete der Mann sieben Menschen, am zweiten acht. Drei weitere Opfer starben kurz nach der Tat im Krankenhaus.

Schüsse in Lewiston in den USA: Fahndung nach Täter

Noch immer läuft eine intensive Fahndung nach einem Verdächtigen. Der 40-Jährige soll Schusswaffenausbilder und Mitglied der US Army sein. Die Polizei warnte in einem Facebook-Beitrag, dass er "bewaffnet und gefährlich" sei. Weiter heißt es: "Bitte wenden Sie sich an die Strafverfolgungsbehörden, wenn Sie Kenntnis von seinem Aufenthaltsort haben."

Am Donnerstagabend (Ortszeit) waren zahlreiche Polizeiautos vor dem Haus des Verdächtigen in der Kleinstadt Bowdoin angerückt und Beamte durchkämmten mehrere Grundstücke. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhalte, teilte die Polizei mit. Auch die US-Küstenwache fahndete nach ihm, da er auch per Boot geflüchtet sein könnte.

Dieses Bild, das von einem Video stammt, das vom Androscoggin County Sheriff's Office veröffentlicht wurde, zeigt einen nicht identifizierten Schützen mit seiner Waffe, während er die Sparetime Recreation in Lewiston, Maine, betritt. Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Foto: Androscoggin County Sheriff's Office via AP, dpa

Zudem veröffentlichte die Polizei Überwachungskamera-Bilder des mutmaßlichen Schützen. Darauf war ein Mann mit einem vorgehaltenen Gewehr zu sehen. Die Beamten hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Foto eines Autos.

Schusswaffenangriff in Lewiston: Motiv unklar

Wie die Washington Post berichtet, hatte sich der 40-Jährige im Jahr 2002 zum Militärdienst gemeldet, aber keine Kampfeinsätze absolviert. Er habe Ingenieurtechnik studiert, allerdings keinen Abschluss gemacht. Sein Verhalten sei seinen Kollegen vor einigen Monaten seltsam vorgekommen. Er soll schließlich zwei Wochen in psychiatrischer Behandlung gewesen sein und sich Medienberichten zufolge eingebildet haben, Stimmen zu hören.

Laut Berichten fanden die Ermittler eine Notiz im Haus des Mannes. Über den Inhalt machten sie aber keine Angaben. Die Familie des Tatverdächtigen kooperiert mit der Polizei. Die Schwester des Mannes soll Ermittlern laut dem Sender ABC gesagt haben, sie glaube, ihr Bruder habe an den Tatorten nach einer Ex-Freundin gesucht. Er und die Ex-Freundin hätten sich häufig in dem Freizeitzentrum und dem Grillrestaurant aufgehalten.

Nach Schusswaffenangriff in Maine: Biden bietet Unterstützung an

Die Stadt Lewiston hat etwa 39.000 Einwohner und liegt im Südwesten von Maine an der Ostküste der USA. McCarthy sagte, die Krankenhäuser in der kleinen Stadt seien nicht dafür ausgelegt, mit einer Lage wie dieser fertig zu werden – "sie tun, was sie können". Die Lage sei surreal. "Es ist einfach so unwirklich", sagte er. "Man sieht es in den Nachrichten und sagt sich, dass das hier nie passieren wird. Und dann passiert es hier und es haut dich einfach um."

Nach Angaben des Weißen Hauses ist US-Präsident Joe Biden über den Vorfall unterrichtet worden und wird auf dem Laufenden gehalten. Er habe mit der Gouverneurin von Maine, Janet Mills, telefoniert, wie auch mit Kongressmitgliedern aus dem Bundesstaat, und habe die volle Unterstützung des Bundes nach dem "schrecklichen Anschlag" angeboten. Während sich die Attacke am Mittwochabend in Maine ereignete, richtete Biden in der US-Regierungszentrale ein Staatsbankett für den australischen Premierminister Anthony Albanese aus.

Amokläufe und tödliche Schießereien gehören in den USA auf traurige Weise zum Alltag. Schusswaffen sind leicht erhältlich und in großem Stil im Umlauf. Regelmäßig erschüttern blutige Attacken mit vielen Opfern das Land. (mit dpa)