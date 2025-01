Verfeindete Banden im Raum Stuttgart: Festnahmen und Razzien

Im Rahmen der Ermittlungen zu zwei rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart sind zwei Männer festgenommen worden. Zudem führte die Polizei Razzien in mehreren Lokalen in Göppingen durch, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Am Mittwoch hatten Spezialeinheiten die mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen, die zu einer der beiden Gruppierungen gehören, festgenommen. Sie befinden sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamtes heißt.

Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht

Einem 24-Jährigen wird vorgeworfen im Februar letzten Jahres einen 25-Jährigen mit Gewalt um 200 Euro beraubt zu haben. Der Mann soll auch mit Drogen gehandelt haben. Seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht, wobei eine größere Menge Kokain und eine Schusswaffe gefunden wurde.

Dem zweiten Festgenommenen, einem 30-Jährigen, wird wiederum vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Er soll eine Waffe ohne Besitzerlaubnis mindestens eine Zeit lang mit sich geführt haben, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Auch seine Wohnung wurde durchsucht. Es wurden gefälschte Ausweispapiere sichergestellt.

Razzia in Gaststätten in Göppingen

Am Donnerstag kam es dann zum Schlag in insgesamt vier Gaststätten in Göppingen. Es seien illegale Betäubungsmittel, Messer, Baseballschläger, mutmaßlich gefälschte Papiere sowie ein mit scharfer Munition gefülltes Magazin sichergestellt worden. Auch Handys wurden sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Zudem stellten die Behörden weitere Verstöße etwa gegen Hygienevorschriften fest.

Neben den Gaststätten sei die Wohnung eines weiteren Tatverdächtigen durchsucht worden. Ihm werden Betäubungsmittelstraftaten zur Last gelegt. Genauere Angaben hierzu gab es zunächst nicht.

Fehde sorgte für Schlagzeilen

Seit dem Sommer 2022 kommt es bei der Fehde der verfeindeten Banden im Großraum Stuttgart immer wieder zu Gewalttaten. Den bisherigen Höhepunkt der Auseinandersetzungen markierte ein Handgranaten-Anschlag in Altbach im Juni 2023: Ein Mann warf die Granate auf eine Trauergemeinde. Er sitzt wegen 15-fachen versuchten Mordes im Gefängnis.