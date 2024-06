Beatrice Egli neben Florian Silbereisen beim Traumschiff? Das sagt die Sängerin dazu

Schlagerstar Beatrice Egli will wieder schauspielern. Vielleicht sogar mit Kollege und Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen?

Dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein gutes Team sind, dürfte nicht erst seit ihrem gemeinsamen Song "Das wissen nur wir" klar sein. Die beiden gelten als das Traumduo schlechthin. Auf die Gerüchte, dass die beiden doch auch mehr als nur gute Gesangspartner sein könnten, äußerte sich die DSDS-Jurorin klar und deutlich. Was ihr Traummann allerdings alles mitbringen sollte, weiß die 35-Jährige ganz genau.

Neben seiner Gesangskarriere macht Silbereisen auch als Schauspieler Karriere. Denn der 42-Jährige macht auch als Traumschiff-Kapitän Max Prager eine gute Figur.

Beatrice Egli will Schauspielkarriere starten

In einem Interview mit der Fernsehwoche verriet Beatrice Egli nun, dass sie wie Silbereisen auch gerne schauspielern würde. "Tatsächlich würde ich mich gerne als Schauspielerin ausprobieren, weil ich in Hamburg drei Jahre eine Schauspielschule besucht habe", sagte sie. Dabei ist sie bereits als Schlagersängerin mehr als erfolgreich und hat sogar ihre eigene Show, die im Dritten Programm läuft. Momentan arbeitet sie sogar an einem geheimen Projekt. Viele Infos dazu hat Egli noch nicht bekannt gegeben, nur so viel: Es dreht sich um ihre Konzerte.

Doch der Einstieg ins Schauspiel-Business ist nicht gerade leicht. Könnte da nicht Kollege Silbereisen etwas nachhelfen und die Sängerin mit aufs Traumschiff nehmen? Hoffnungen, dass man sie bald an der Seite ihres Schlager-Kollegens über die Meere schippern sieht, kann man sich laut der Schweizerin aber wohl eher nicht machen. "Das muss aber nicht unbedingt mit Florian Silbereisen auf dem 'Traumschiff' sein, ich bin ja musikalisch schon häufig an seiner Seite", erklärte Egli in dem Interview.

Übrigens: Beim Saison-Auftakt vom ZDF-Fernsehgarten gab es eine Panne. Und auch Maite Kelly hatte bei der Giovanni Zarrella Show mit einem Fauxpas zu kämpfen. Auch Beatrice Egli machte vor einiger Zeit mit einem Malheur Schlagzeilen. Beinahe wäre Beatrice Egli nicht zur zweiten DSDS-Runde gegangen. Dann wäre ihr Leben wohl ganz anders verlaufen. (ORIC)