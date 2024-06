Familien-Sensation: Nach 40 Jahren trifft dieser Schlager-Star zum ersten Mal seinen Bruder

Die Schlagerwelt ist um eine Familien-Sensation reicher: Nach fast 40 Jahren lernt ein Schlagerstar zum ersten Mal seinen Bruder kennen. Um wen es sich handelt und was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Geschwister begleiten einen in der Regel ein Leben lang - durch die Kindheit, durch die Jugend, hinein ins Erwachsenenleben und weiter bis ins hohe Alter. Aber nicht immer, denn es gibt Familien, in denen Geschwister nicht zusammen aufwachsen können - etwa weil eines der Kinder zur Adoption freigegeben wurde. So war es bei Schlagersänger Andy Andress. Nun machte der 39-Jährige aber eine Sensation öffentlich: Nach fast 40 Jahren lernt er endlich seinen Halbbruder kennen und kann sein Glück kaum fassen. Wie es dazu kam, lesen Sie hier.

Andy Andress: Schlagerstar trifft nach 40 Jahren zum ersten Mal seinen Bruder

Andy Andress sorgte kürzlich für eine Sensation: Er hat nach fast 40 Jahren zum ersten Mal seinen Halbbruder Michael (47) getroffen. Auf Instagram veröffentlichte er einen bewegenden Post mit den Worten: "Meine Mama rief mich vor drei Wochen an und meinte: Mein Sohn, setz dich doch bitte einfach mal kurz irgendwo hin! Ich meinte, wieso? Was ist denn passiert? Sie sagte mir ganz nervös und aufgeregt: ‚Nach fast 40 Jahren kann ich dir jetzt sagen: ICH HABE DEINEN BRUDER GEFUNDEN!‘ Was soll ich sagen? Es ist einfach ein unglaublicher Augenblick in unserem Leben! Wir grüßen Euch ganz lieb vom Phoenix-See in Dortmund!"

Auf dem Bild sind die beiden Halbbrüder zu sehen, die sich umarmen und in die Kamera lächeln. Gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte Andress: "Man will es in die Welt hinausschreien. Anderen Menschen da draußen geht es bestimmt auch so, die so eine Situation durchgemacht haben."

Die gemeinsame Geschichte der beiden Brüder beginnt in Kassel. Dort sei Michael 1977 zur Welt gekommen, seine Mutter sei allerdings erst 17 Jahre alt gewesen. Als Michael zweieinhalb Jahre alt gewesen war, sei er zur Adoption freigegeben worden und in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. 1998 sei er dann nach Dortmund zum Studieren gezogen.

Andress erzählt: "Seit der Kindheit wusste Michael von seiner Adoption und wusste auch davon, dass er noch einen Bruder hat, den er bislang nie kennengelernt hatte. Die Gedanken waren immer wieder bei der leiblichen Mutter und dem Bruder, die Fragen, wer sie sind und wo sie wohnen und wie es ihnen geht, schwirrten immer im Kopf herum." Zweimal habe die gemeinsame Mutter versucht, Kontakt aufzunehmen. "Durch einen erneuten Versuch vor ein paar Wochen glückte der Kontakt zu Michael M., der nach wie vor mit seinen Kindern und Frau in Dortmund wohnt und sich über die Kontaktaufnahme freute."

Am 9. Juni 2024 sei es dann soweit gewesen - die beiden Halbbrüder sahen sich zum ersten Mal. "Ein erstes Treffen mit Tränen. Es war echt schön. Das ist schon einem sehr, sehr nah. Ich bin Einzelkind, man hat keine Brüder, keine Geschwister, und auf einmal: Wow." Jetzt hat Andress nicht nur einen Bruder in seinem Leben, sondern sei auch noch Onkel von drei Kindern. (vig)

