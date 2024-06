Schlager im Sommer: Diese Schlager-Festivals gibt es 2024

Sommer, Sonne und Musik - die Festival Saison rückt näher. Auch Schlager-Festivals wird es im Sommer 2024 geben. Alle Infos rund um Termine, Tickets und Preise im Überblick.

Mit steigenden Temperaturen und sonnigen Stunden kommt auch die Lust auf Festivals wieder auf. Gute Laune, Live-Musik und im besten Fall strahlender Sonnenschein - das alles wartet im Sommer wieder auf die Festivalgänger. Auch Schlager Festivals wird es im Jahr 2024 wieder einige geben. Wann finden die Festivals statt? Was sind die Preise und welche Musiker werden erwartet? Den Überblick finden Sie hier.

Schlager Festivals 2024: Termine, Tickets und Preise

Im Sommer 2024 warten zahlreiche Festivals auf die Besucher und Besucherinnen. Jedes Musikgenre findet dabei seinen Platz. Auch im Bereich Schlager wird es einige Veranstaltungen über den Sommer hinweg geben. Alle Infos rund um die Termine, Tickets und Preise lesen Sie hier.

La Fiesta Festival Pfalz

Beim La Fiesta Festival werden jährlich rund 5000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Auch hier werden einige Schlagergrößen auftreten. So werden zum Beispiel Mia Julia, Julian Sommer, Loona und viele weitere Künstler Teil des Festivals sein. Los geht es bereits um 14.30 Uhr.

Termin: Samstag, 19. Juli 2024

Samstag, 19. Juli 2024 Ort: Neuer Messplatz Landau , Rheinland-Pfalz

Neuer Messplatz , Preise: ab 47,90 Euro

Schlagermove Hamburg

Der Schlagermove in Hamburg findet am 24. und 25. Mai 2024 statt. Dazu gehört sowohl eine Schlagerkarawane in Hamburg, eine Warm-Up Party und eine After-Party. Die WarmUp Party findet am Freitag von 19 Uhr bis 0 Uhr statt. Der Schlagermove Konvoi startet am Samstag um 15 Uhr, und ab 17.30 bis 2 Uhr läuft dann die After-Party.

Termin: Freitag, 24. Mai 2024 bis Samstag 25. Mai 2024

Freitag, 24. Mai 2024 bis Samstag 25. Mai 2024 Ort: Heiligengeistfeld, Hamburg

Heiligengeistfeld, Preise: Genaue Informationen zu den Ticketpreisen gibt es beim Veranstalter

Open Air am See

Direkt am Dürener Badesee findet im Sommer das Open Air am See statt. Acts wie Knossi, Mia Julia, Harris & Ford, Ikke Hüftgold oder die Atzen sollen für Stimmung sorgen. Es ist erst das zweite Mal, dass dieses Festival stattfinden wird.

Termin: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Ort: Dürener Badesee , Nordrhein-Westfalen

, Preise: ab 49,99 Euro

Machma Laudaaa Festival

Ebenfalls am 22. Juni 2024 findet das Machma Laudaaa Festival statt. Es wird die dritte Auflage des Festivals sein. Zu den Musikern gehören Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel, Isi Glück und Julian Sommer. Auch der DJ Felix Harrer wird vor Ort sein, er produzierte im Winter den viralen Remix zu "3 Nüsse für Aschenbrödel".

Termin: Samstag, 22. Juni 2024

Samstag, 22. Juni 2024 Ort: Hille, Nordrhein-Westfalen

Hille, Preise: ab 25,95 Euro

Malle Cup Open Air

Das Malle Cup Open Air findet gleich drei Mal in diesem Sommer statt, einmal in Bayern, einmal in Niedersachsen und einmal in Brandenburg. Etwa 3000 Menschen werden pro Veranstaltung erwartet. Der Eintritt ist ab 18 Jahren.

Termin: Samstag, 22. Juni 2024, 27. Juli 2023 und 3. August 2024

Samstag, 22. Juni 2024, 27. Juli 2023 und 3. August 2024 Ort: Oberhaid ( Bayern ), Bardowick ( Niedersachsen ) und Neuruppin ( Brandenburg )

( ), ( ) und ( ) Preise: ab 17,47 Euro

Mega Malle Festival

Das Mega Malle Festival ist eines der größten Schlager-Festivals in Deutschland. Für die rund 11.000 Besucher und Besucherinnen treten zum Beispiel Mickie Krause, Lorenz Büffel, Olaf der Flipper, Ikke Hüftgold, ISI Glück und der Bierkapitän auf.

Termin: Samstag, 17. August 2024

Samstag, 17. August 2024 Ort: Elbauenpark Magdeburg , Sachsen-Anhalt

Elbauenpark , Preise: ab 58,85 Euro

Loco Beach Festival

Das Loco Beach Festival ist kein reines Schlager-Festival. Auf der Tiki-Stage wird jedoch "Mallorca-Style" gefeiert. Dazu gehören Musiker wie Julian Sommer, Lorenz Büffel oder DJ Balineiro.

Termin: 22. bis 25. August 2024

22. bis 25. August 2024 Ort: Nürburgring , Rheinland-Pfalz

, Preise: ab 209,98 Euro

Schlager Festivals 2024: Diese Veranstaltungen sind schon vorbei

Ladioo - Das Party Open Air

Das Ladioo versprach 10 Stunden lang einen bunten Musikmarathon. Auf dem Festival traten unter anderem Mickie Krause, Mia Julia, Oli P., Ikke Hüftgold, Loona, Lorenz Büffel und Julian Sommer auf. Los ging es am 11. Mai 2024.

Termin: Samstag, 11. Mai 2024

Samstag, 11. Mai 2024 Ort: Stoppelmarkt Vechta , Niedersachsen

, Preise: ab 45,90 Euro

(lob)