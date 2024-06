Michelle und Eric Philippi lassen die Herzen so mancher Schlager-Fans höher schlagen und gelten fast schon als neues Traumpaar der Schlagerwelt. Jetzt haben sie ein witziges Video veröffentlicht.

Liebesbeziehungen unter den Stars gehören zum Schlager, wie der Party-Schlager nach Mallorca gehört. Während Fans beispielsweise schon länger mutmaßen und sich sogar wünschen, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli in einer Beziehung sind, hat ein anderes Paar in den vergangenen Monaten eher gemischte Reaktionen hervorgerufen. So sollen Schlagerstar Michelle und ihr deutlich jüngerer Partner Eric Philippi wegen ihrer Beziehung kräftig Gegenwind und sogar Morddrohungen erhalten haben.

Die 52-Jährige lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und hat mehrmals ihre Gefühle für Philippi bekräftigt. Auch der 27-jährige Philippi lässt keine Gelegenheit aus, in den sozialen Medien seine Gefühle für Michelle zu bekunden und machte sich für seine Partnerin jüngst sogar extra älter. Dass die beiden - ungeachtet des Altersunterschieds - viel Spaß im Alltag haben, zeigt jetzt ein neues Video auf den jeweiligen Instagram-Accounts des Paares.

Michelle und Eric Philippi: Schlager-Traumpaar blödelt gemeinsam am Flughafen

Das neue Traumpaar des Schlagers zeigte sich jüngst in dem Instagram-Video von seiner humorvollen Seite. Am Berliner Flughafen filmten sie ein Video, in dem Michelle auf einem kleinen Kinderwagen mit dem Vermerk "Kids only" sitzt, während Philippi mit ihr durch die Halle rast. Beide lächeln und haben sichtlich Spaß bei der Aktion. Offenbar befanden sich die beiden gerade auf dem Weg zu einer Aufzeichnung des Magazins "Stern-TV" am 2. Juni, da das Video mit dem Vermerk "Auf zu Stern-TV!" versehen ist. Dort gab das Paar im übrigen auch bekannt, über Adoption nachzudenken.

Die "Blödelei" des Paares kommt bei den Nutzern gut an. "So süß, ihr zwei. Ich lieb's mit euch!", kommentiert eine Nutzerin direkt mit mehreren Herzchen unter dem Video. "Ich feiere das absolut! Verliert nie euren Spaß und euer inneres Kind!", ergänzt ein weiterer Fan. Jedoch scheinen Michelle und Philippi mit der lustigen Aktion nicht den Humor aller Fans getroffen zu haben. "Gutes Vorbild, steht an dem Wagen nicht nur für Kinder? Echt Peinlich. Das können sogar ihre Enkelkinder lesen", ärgert sich eine Nutzerin über das Verhalten der beiden. Humor ist - wie der Musikgeschmack - eben höchst individuell.

Übrigens: Michelle hat sich auch schon in einer WDR-Talkshow über ihre Beziehung zu Eric Philippi geäußert. Dabei stellte die ehemalige ESC-Teilnehmerin klar, dass sie nichts und niemanden zwischen sich und ihren Partner kommen lässt - ungeachtet, was manche Menschen über den Altersunterschied der beiden denken mögen. Philippi verriet unterdessen in einem anderen Interview, dass er plant, Michelle einen Antrag zu machen.