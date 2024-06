Schlager-Star Andreas Gabalier sieht kleines Mädchen auf Konzert - und reagiert sofort rührend

Schlager-Star Andreas Gabalier rührte seine Fans nun mit einer Aktion. Bei einem Open-Air-Konzert setzte er sich nun für ein kleines Mädchen ein.

Andreas Gabalier ist heutzutage einer der erfolgreichsten Schlager-Stars im deutschsprachigen Raum. Los ging die Karriere für den Österreicher aus Kärnten in Deutschland nach einem Auftritt bei Carmen Nebel im April 2011, wo er mit dem Gassenhauer "I sing a Liad für di" für Furore sorgte.

Mittlerweile hat der Schlagersänger 5,6 Millionen Tonträger verkauft und bespielt die größten Hallen im DACH-Raum. Dabei gibt sich der 39-Jährige keineswegs abgehoben, sondern volks- und kindernah, wie etwa ein Auftritt auf der Loreley-Freilichtbühne im Rahmen seiner Open-Air-Tour 2024 zeigte. Doch was war passiert?

Open-Air-Tour 2024 von Andreas Gabalier: Schlager-Star singt auf der Loreley-Freilichtbühne vor 12.000 Fans

Am Freitag, dem 7. Juni 2024, machte Andreas Gabalier im Rahmen seiner Open-Air-Tour 2024 in St. Goarshausen am Rheinufer Halt. Der Auftritt fand nirgendwo sonst als auf der berüchtigten Loreley-Freilichtbühne statt, der nach eigenen Angaben größten Open-Air-Bühne Deutschlands. Der selbst ernannte "Volks-Rock'n Roller" peitschte dabei rund 12.000 Fans in typischer Gabalier-Garderobe ordentlich sein, wie ein Video auf Instagram zeigt. Erinnert sei an Hits wie "Hulapalu", die besinnliche Ballade "Amoi seg' ma uns wieder" oder das ebenfalls stimmungsvolle Lied "Verliebt, verliebt".

Nach einer halben Stunde, so berichtet es Schlager.de, soll der Schlager-Star beim Blick durch die Ränge ein kleines Mädchen unter den Zuschauern entdeckt haben. Das Problem: Der kleine Fan hatte Schwierigkeiten, überhaupt die Bühne zu sehen.

Andreas Gabalier setzt sich auch für seine kleinsten Zuschauer ein

Das konnte der Star des Abends laut einem Bericht von Schlager.de nicht hinnehmen. "Da haben wir ein kleines Mädchen in der zweiten Reihe, die sieht fast nix. Die nehmen wir am besten in die Mitte hinein und dann passt schon, dass sie Platz hat", reagierte der Schlager-Star umgehend.

Weiter soll Gabalier gesagt haben: "Den kleinen Kindern, den machen wir es so gut es geht, natürlich da vorne Platz. Alles easy." Eine Geste, die den ein oder anderen Zuschauern in der Loreley gerührt haben dürfte.

