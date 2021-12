Chancen auf Schnee: Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten in Deutschland?

Jedes Jahr stellt sich die Frage, ob an Weihnachten Schnee liegt. 2021 könnte Polarluft für weiße Weihnachten sorgen.

Wenn man sich das Wetter einfach herbeiwünschen könnte, würden sich die meisten Menschen an Weihnachten viel Schnee wünschen. Denn eine weiße Weihnacht gehört in unseren Breitengraden zur klassischen Vorstellung, wie es zum Fest aussehen sollte. Spricht man vom Wetterereignis der Weißen Weihnachten, dann fällt im Zeitraum vom 24., 25. und 26. Dezember Schnee. Wie stehen dafür die Chancen in diesem Jahr?

Weiße Weihnachten 2021: Schnee in Norddeutschland

Die Chancen stehen vor allem im Norden von Deutschland gut. Dort darf man sich in diesem Jahr wohl erstmals wieder über weiße Weihnachten freuen dürfen. Denn die Kälte bringt aus dem Norden auch Schnee mit. Das sagen gleich mehrere Wetter-Experten voraus.

Durch die anhaltende Kälte in Norddeutschland könnte es dann durchaus auch einmal sein, dass der Schnee auch die unteren Regionen von Deutschland vordringen könnte. Zudem sorgt die polare Kaltluft dafür, dass es insgesamt in Deutschland kalt bleiben wird, was eine gute Voraussetzung für Schnee ist.

Weiße Weihnachten 2021: Schnee schwer vorherzusagen

Die diesjährigen Weihnachtswetterprognosen sind aber „alles andere als einfach“, wie Sebastian Schappert aus der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch erklärte. „In der Mitte und im Süden fällt das Weihnachtsfest eher grün-grau aus“, erklärte Schappert. Es kann regnen, aber bei Höchstwerten von bis zu zehn Grad Celsius am Freitag und Samstag werde wohl kaum „Weiße-Weihnachts-Stimmung“ aufkommen: „Bei einer Schneefallgrenze von 1400 bis 1800 Metern muss man schon auf die höheren Alpengipfel, um in den Genuss von Schneefall zu Weihnachten zu kommen.“

Schnee: Weiße Weihnachten immer seltener

Zur großen Frage nach der weißen Weihnacht hat sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits vor einigen Tagen geäußert: Der Klimawandel senkt die Wahrscheinlichkeit auf weihnachtlichen Schnee in vielen Regionen Deutschlands. Statistisch betrachtet können sich die meisten Menschen in Deutschland nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Feiertagen freuen. Allerdings könnten die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD im konkreten Jahr frühestens zehn Tage vor Weihnachten abschätzen, ob Schnee fallen und liegenbleiben werde.

Ein Vergleich des Portals wetter.de zeigt zudem: In den vergangenen 60 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Weihnachten in Deutschland um 13 Prozent und regional sogar um bis zu 44 Prozent zurückgegangen.

Das letzte Mal gab es in ganz Deutschland weiße Weihnachten vor 11 Jahren - also im Jahr 2010. Davor kam der bundesweite Weihnachtsschnee im Jahr 1981, 1969 und 1962 vor. Laut einer Statistik von wetter.com hat die bayerische Landeshauptstadt im Städtevergleich München die besten Chancen auf weiße Weihnachten: Alle zweieinhalb Jahren besteht dafür die Chance, für Berlin alle fünf Jahre. Am wenigsten wahrscheinlich sind weiße Weihnachten auf Helgoland.