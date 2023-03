Bramsche

Schüsse in der Nähe von Grundschule: 16-Jähriger ist tot

In Bramsche wurden zwei Menschen durch Schüsse am Dienstag schwer verletzt.

Zwei Menschen wurden am Dienstag in Bramsche in der Nähe einer Grundschule durch Schüsse schwer verletzt. Jetzt ist ein 16-Jähriger an scheinen Verletzungen gestorben.

Von Svenja Moller