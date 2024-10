Schüsse in Kölner Disko treffen Unbeteiligten

Ein 31-Jähriger ist bei einer Schießerei in einer Kölner Disko schwer verletzt worden. Laut Polizei hatten sich zuvor mehrere unbekannte Männer im Garderoben-Bereich gestritten. Plötzlich habe einer von ihnen eine Schusswaffe gezückt und mehrere Schüsse abgefeuert. Einer davon habe den 31-Jährigen, der an dem Streit unbeteiligt war, am Fuß getroffen.

Schüsse in Kölner Diskothek: Unbeteiligter schwer verletzt

Ein Zeugenhinweis half den Beamten dabei, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Einer soll 24, einer 28 Jahre alt sein. Die Einsatzkräfte hätten am Ort des Geschehens eine funktionsfähige Schusswaffe und mehrere Projektile sichergestellt.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen in der Diskothek oder zu an der Tat beteiligten Männern machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.