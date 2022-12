Schüsse in Paris – offenbar zwei Tote und mehrere Verletzte

In Paris wurden offenbar mehrere Menschen durch Schüsse verletzt. Der mutmaßliche Täter soll in der französischen Hauptstadt festgenommen worden sein.

In Paris sind am Freitagvormittag mehrere Schüsse gefallen. Offenbar schoss ein 60 Jahre alter Mann auf einer Straße im 10. Arrondissement um sich. "Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik", sagte ein Ladenbesitzer der AFP. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die Schüsse zwei Menschen getötet und vier weitere Personen verletzt.

Schüsse in Paris: Mehrere Verletzte, mutmaßlicher Täter festgenommen

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Sie rät allen Personen, die sich in der französischen Hauptstadt aufhalten, die Gegend zu meiden und "die Rettungsdienste eingreifen zu lassen". Über Hintergründe der Tat oder ein Tatmotiv war zunächst nichts bekannt.

Zeugen berichteten von einem im Friseursalon sitzenden Mann, der in die Wade geschossen wurde. Er wurde in der Folge von Rettungsdiensten versorgt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

BFMTV berichtet, dass sich der Vorfall in der Nähe eines kurdischen Zentrums ereignete. Der Tatort soll in einer engen Straße mit vielen Restaurants und Bars liegen. Ganz in der Nähe des großen Boulevards mit bekannten Kaufhäusern.

Lesen Sie dazu auch