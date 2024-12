Kerze soll Hausbrand verursacht haben

Eine vergessene Kerze hat vermutlich das Obergeschoss eines Wohnhauses in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in Brand gesetzt. Eine Passantin habe das Feuer am Donnerstagabend bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Versuch, den Brand selbst zu löschen, sei wegen der starken Rauchentwicklung gescheitert. Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen. Der entstandene Schaden werde auf rund 40.000 Euro geschätzt.

