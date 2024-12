Von Polizei angeschossener Mann außer Lebensgefahr

Ein von der Polizei in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) angeschossener lebensgefährlich verletzter Mann befindet sich inzwischen in stabilem Zustand. Der 26-Jährige sei ansprechbar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Polizeibeamte hatten eigenen Angaben zufolge am vergangenen Samstag auf den Mann geschossen, weil er auf einem Firmengelände randaliert hatte. Die hinzugerufenen Polizisten habe er dann mit einem Beil und einem Messer bedroht und auch nach Warnschüssen die Waffen nicht weggelegt. Stattdessen sei er auf die Einsatzkräfte losgegangen und dann durch einen Schuss schwer verletzt worden.

Über das Motiv des Mannes ist bisher nichts bekannt. Er sei bislang nicht polizeibekannt. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Voraussichtlich am Donnerstag sollten weitere Einzelheiten bekanntgegeben werden, sagte die Behördensprecherin.