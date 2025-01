Lkw prallen aufeinander - zwei Verletzte und Totalschaden

Beim Zusammenstoß zweier schwerer Lastwagen im Großalmeroder Ortsteil Trubenhausen (Werra-Meißner-Kreis) sind die beiden Fahrer verletzt worden, einer davon schwer. An den Sattelzügen entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden im geschätzten Volumen von 300.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren mit Aufliegern unterwegs, der 29 Jahre alte niederländische Fahrer des einen Lkw geriet am späten Nachmittag bei Glätte in der Ortsdurchfahrt in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 68-Jährigen. Das teilte die Polizei in Hessisch Lichtenau mit. Der 29-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, der andere Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße war vorübergehend gesperrt.