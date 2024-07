Leichenfund bei Polizeieinsatz in Altdorf: Was ist bisher bekannt?

In der mittelfränkischen Stadt Altdorf bei Nürnberg wurde am Sonntagnachmittag „eine Bedrohungslage“ ausgerufen. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem längeren Einsatz in ein Waldgebiet aus. Schließlich wurde eine verbrannte Leiche gefunden. Die Hintergründe sind mysteriös. Nach einer weiteren Person wird noch gesucht. Was ist bisher bekannt?

Die Feuerwehr rückte zunächst gegen 16 Uhr aus, um den Brand eines Gartenhauses zu löschen. Dort trafen sie einen Mann an, der die Einsatzkräfte mit einer Schuswaffe bedrohte. Die Polizei und das SEK wurden zur Verstärkung hinzugerufen und versuchten in den folgenden Stunden, den Bewaffneten auf dem Grundstück und im umliegenden Waldgebiet zu orten.

Brand und Bedrohungslage in Altdorf: A3 am Sonntag gesperrt

Die Polizeibeamten sperrten dafür das Gebiet rund um das brennende Gartenhaus großzügig ab. Auch die naheliegende A3 war zeitweise am Sonntag abgeriegelt. Ein Hubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz, um den bewaffneten Mann zu finden.

Anwohnerinnen und Anwohner hörten Schüsse. Diese stammten allerdings nicht vom bewaffneten Mann, sondern vom SEK, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen des Gartenhauses mit Schüssen, um dieses zu durchsuchen. In dem Gartenhaus waren ein 88-Jähriger und seine 82-jährige Frau gemeldet.

Nach SEK-Einsatz in Altdorf: Suche nach vermisster Seniorin

Mehrere Stunden dauerte die Suche an. Schließlich stießen die Polizeibeamten auf eine Leiche. Wie eine Polizeisprecherin noch am Sonntag mitteilte, sei diese jedoch „bis zur Unkenntlichkeit“ verbrannt gewesen. Neben dem Toten lag die Waffe – „sodass wir davon ausgehen können, dass es sich bei der Person um die handelt, die im Vorfeld die Kräfte der Feuerwehr bedroht hat“, erklärte die Sprecherin zudem. Die Leiche soll am Dienstagvormittag werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 88-Jährigen handelt.

Der Aufenthaltsort der Frau, die ebenfalls in dem Gartenhaus wohnte, ist noch unklar. Am Montag durchsuchte die Polizei erfolglos mit Leichenspürhunden das Grundstück des Paares, das etwa 6000 Quadratmeter groß ist. Die Suche nach der 82-Jährigen wird am Dienstag forgesetzt.

Aufgrund der Gefährdungslage könnte die Feuerwehr den Brand zunächst nicht löschen. Polizei und Feuerwehr wollten am Sonntagabend noch klären, ob zuerst das Feuer im Häuschen gelöscht werden oder die Spurensicherung ihre Arbeit aufnehmen sollte. Die Polizeisprecherin sagte, dass das wohl nicht zeitnah erfolgen könne. „Bis zur vollständigen Betretung des Brandorts werden sicher noch einige Stunden ins Land gehen“, erklärte die Sprecherin am Sonntagabend.

Gegen kurz nach 21 Uhr am Sonntag beendete die Polizei den Einsatz vor Ort. Die Sperrung der A3 wurde gegen 19.30 Uhr aufgehoben. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken über X mitteilte. (mit dpa)