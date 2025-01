Die „Sesamstraße“ machte ihn landesweit bekannt: Schauspieler Horst Janson ist tot

Der bekannte deutsche Schauspieler Horst Janson ist gestorben. Der unter anderem aus der „Sesamstraße“ bekannte Darsteller wurde 89 Jahre alt. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur, zuerst hatte die Bild berichtet. Janson hatte zuletzt mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Horst Janson mit 89 Jahren gestorben: zuletzt große gesundheitliche Probleme

Bereits im Frühsommer habe Janson einen Schlaganfall erlitten, berichtet die Bild. Per Notarzt sei er in die Klinik und danach in eine Reha gekommen. Danach sei es ihm zwar schnell besser gegangen, doch wie der Öffentlichkeit bereits im vergangenen Sommer bekannt wurde, musste er seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen wegen seiner Gesundheit absagen. Im August war schließlich bekannt geworden, dass Janson nach einem Sturz von der Treppe ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Laut Bild habe er dabei eine Hirnblutung erlitten und sich zudem die Hand gebrochen. Später habe er sich mit einem Krankenhauskeim infiziert und um sein Leben gekämpft. Wie es unmittelbar vor seinem Tod um seine Gesundheit bestellt war, ist nicht bekannt.

Horst Janson wurde durch „Sesamstraße“, „Salto Mortale“ und „Der Bastian“ berühmt

Janson hatte zuletzt in Grünwald bei München gelebt. Große Bekanntheit erlangte er in den 1980er Jahren als er die Rolle des „Horst“, einem Freund von Tiffy und Samson, in der „Sesamstraße“ übernahm, die er zwischen 1980 und 1985 verkörperte. Da er dadurch auch einer ganzen Kindergeneration bekannt wurde, erlangte er durch die Rolle Kultstatus. Bereits zuvor, in den 1970er Jahren, hatte Janson in bekannten TV-Serien wie „Salto Mortale“ und „Der Bastian“ mitgespielt. Später stand er unter anderem auch für den „Tatort“ und „Forsthaus Falkenau“ vor der Kamera.

Auf der offiziellen Seite der Sesamstraße bei Instagram reagierte man auf den Tod Jansons. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als ‚Horst‘ in der Sesamstraße mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte“, ist dort zu lesen. Und weiter: „Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Ruhe in Frieden, lieber Horst.“