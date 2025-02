Wer wird die Maden-Majestät? Die Dschungel-Finalisten stehen

Boris-Becker-Ex Lilly Becker (48), Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Reality-Sternchen Alessia Herren (23) stehen im Finale des RTL-Dschungelcamps. Das Promi-Trio erhielt am Samstagabend bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» die meisten Stimmen der Zuschauer. Damit hat jeder von ihnen die Chance, am Sonntagabend die sogenannte Dschungelkrone zu ergattern, mit der die Sieger der Show in den Reality-TV-Adelsstand erhoben werden.

Alle drei Finalisten zeigten sich nach der Verkündung recht emotional - selbst der meist maximal abgeklärte «Der Alte»-Mime Pierre Sanoussi-Bliss. «Das ist ja unglaublich. Was ist denn los mit den Leuten?», fragte er sichtlich angefasst, nachdem das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen das Votum überbracht hatte. Model Lilly Becker verdrückte ein paar Freudentränen. Alessia Herren, die jüngste in der Runde, sagte, dass sie es einfach nicht glauben könne. «Das kleine freche Küken ist im Finale», sagte sie - und meinte sich.

Timur zieht den Kürzeren

Ihre Hoffnungen auf den Dschungelthron begraben mussten dagegen Musikerin Edith Stehfest (29) und Schauspieler Timur Ülker (35), die rausflogen. Ihre Rolle war zuletzt im Camp immer wieder kontrovers diskutiert worden. Auch an Tag 16 setzte sich das fort. Dies, obwohl es den Kandidaten endlich mal gelang, bei einem Spiel alle Sterne zu holen. In der traditionsreichen Prüfung «Creek der Sterne» trotzten sie den Wassermassen. Ülker trug sogar tapfer eine kleine Verletzung davon.

Gleichwohl musste er sich etwa den Vorwurf anhören, er versuche «auf Krampf irgendwie den Fokus auf sich zu bekommen» (Alessia Herren) und inszeniere sich besonders positiv, um bei den Zuschauern zu punkten - etwa wenn er anmahne, nicht hinter dem Rücken über jemanden herzuziehen. Die andere Interpretation lautete, dass der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler einfach nur mit der genretypischen Mischung aus Egoismen und Intrigenspinnerei fremdelte. Welche Analyse richtig ist, das weiß nur der Dschungel-Wind.

Das Finale kann kommen

Das Finale von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ist am Sonntagabend (20.15 Uhr, RTL) zu sehen. Gesucht wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Dschungelkönigin von 2024, Sängerin Lucy Diakovska (No Angels).