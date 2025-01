Signa-Gründer René Benko in Österreich festgenommen

Wie österreichische Medien berichten, wurde der Signa-Gründer René Benko am frühen Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Berichten der Krone und des Standard zufolge, wurden Benko die Handschellen angelegt. Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess bestätigte dies dem Standard. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werfe dem Gründer der Immobiliengruppe Signa „vorsätzliche Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen im Rahmen des Insolvenzverfahrens“ vor, berichtet die Krone.

Nun soll Benko in die Justizanstalt Innsbruck gebracht worden sein und dort polizeilich vernommen werden – die Untersuchungshaft sei den Berichten zufolge bereits beantragt. Die Festnahmeanordnung, die eine Festnahme begründet, stand ihm aber noch nicht zur Verfügung, heißt es. In den nächsten 48 Stunden soll entschieden werden, ob Benko in U-Haft kommt, oder freigelassen wird.

Seit Dezember 2024 Haftbefehl gegen René Benko erlassen

Gegen den Ex-Milliardär wird nach der Megapleite seines Signa-Konzerns schon länger ermittelt. Im Dezember 2024 wurde ein europäischer Haftbefehl von italienischen Strafverfolgungsbehörden gegen den 47-Jährigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Trient begründete dies mit Ermittlungen in Zusammenhang mit groß angelegten Immobilienspekulationen. Daraufhin wurde er im Dezember in Österreich von der Polizei vernommen, blieb zunächst aber auf freiem Fuß.

Neben dem Vorwurf der Gläubigerschädigung war gegen Benko auch wegen des Verdachts auf schweren Betrug sowie mehrerer Insolvenzdelikte ermittelt worden, berichtet die Krone. Darum habe es im Juli Hausdurchsuchungen in Tirol und Wien gegeben. Das Ausmaß der Causa Signa werde die eingerichtete Sonderkommission aber wohl noch Jahre beschäftigen, heißt es.

Mehr Informationen folgen in Kürze.