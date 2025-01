Staffel 2 von "Silo": Handlung und Besetzung

Mit "Silo" landete Apple TV+ einen echten Serienhit. Die Show kam beim Publikum so gut an, dass bereits während der Ausstrahlung der ersten Folgen eine 2. Staffel in Auftrag gegeben wurde. Stoff hierzu bietet die Geschichte genug, denn sie basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von US-Autor Hugh Howey. Dass die Serie dabei dem weiteren Handlungsverlauf der Bücher folgen wird, scheint sehr wahrscheinlich. Denn während andere Autoren die TV-Rechte ihrer Bücher einfach verkaufen und dann nicht weiter involviert sind, ist Hugh Howey als Executive Producer an "Silo" beteiligt.

Staffel 2 der Sci-Fi-Serie "Silo" ist nicht nur bestätigt, sondern läuft mittlerweile schon auf Apple TV+, da die Dreharbeiten im März 2024 endeten. Wie sieht die Handlung und Besetzung der 2. Staffel aus? Hier haben wir Ihnen alle Informationen zusammengetragen.

"Silo": 2. Staffel

Die 2. Staffel von "Silo" wurde bereits während der Ausstrahlung der ersten Folgen von Apple TV+ bestellt. Via Social Media wurde die Fortsetzung der Sci-Fi-Serie dann auch beim Finale von Staffel 1 bekannt gegeben. Durch die schnelle Entscheidung für eine weitere Staffel wurde von den Produzenten auch eine Verzögerung durch den Autoren-Streik in Hollywood verhindert. Da die Drehbücher bereits geschrieben waren, konnte frühzeitig mit den Dreharbeiten begonnen werden, die im März 2024 endeten. Nun ist Staffel 2 von „Silo“ endlich gestartet.

Rebecca Ferguson kündigte in einem Gespräch mit Collider an, wie es nach der zweiten Staffel der Serie weitergehen soll. Nichts ist für immer - so auch nicht "Silo". Sie sagte, dass die Serie ein definitives Ende habe, da diese ja auf Romanen basiere. Es gibt insgesamt drei Romane, aufgeteilt in vier Sektionen. Laut Ferguson sind demnach nach Staffel 2 noch zwei weitere Staffeln vorgesehen. Diese werden höchstwahrscheinlich gemeinsam gedreht.

"Silo" Staffel 2: Handlung der neuen Folgen

"Silo" ist nicht nur der Name der Serie, sondern auch der Schauplatz der Ereignisse. Denn in der Geschichte leben scheinbar nur noch knapp 10.000 Menschen auf der Welt, die sich in einem unterirdischen Silo vor den Gefahren der Oberfläche in Sicherheit gebracht haben. Doch etwas stimmt nicht mit der neuen Gesellschaft - wer nach Antworten über die Vergangenheit sucht, riskiert damit sein Leben.

Nachdem ihr Partner nach Antworten gesucht hatte und ermordet wurde, wird auch die Ingenieurin Juliette misstrauisch. Sie findet heraus, dass die Bevölkerung des Silos von einigen ihrer Mitmenschen im Dunkeln über die wahre Situation auf der Erde gehalten wird. Doch ihre Nachforschungen bringen auch sie in Lebensgefahr, weshalb sie am Ende der 1. Staffel das Silo schlussendlich verlassen muss. Das Staffelfinale endet damit, dass sich Juliette auf den Weg in die ungewisse Zukunft an der zerstörten Erdoberfläche macht.

In Staffel 2 von "Silo" wird die Geschichte an dieser Stelle fortgesetzt. Achtung Spoiler: Aus den Romanen ist bereits bekannt, dass Juliette weitere Silos findet - ihre bisherige Gemeinschaft bestand also gar nicht aus den einzigen überlebenden Menschen. Welche Ereignisse es alles in die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie geschafft haben, ist aber noch nicht sicher. Produzentin und Hauptdarstellerin der Serie Rebecca Ferguson hat in einem Interview mit Entertainment Weekly die Erwartungen allerdings bereits ziemlich hochgeschraubt: "Ich denke, Staffel 1 war sehr, sehr gut, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Wir haben die Einleitung abgeschlossen. Wir kennen die Charaktere. Jetzt kann es düster werden. Jetzt können Dinge passieren." Die Zuschauer dürfen sich also auf jede Menge düsterer Action freuen.

Folgen von „Silo“: Das sind die Episoden in Staffel 2

Zehn Episoden hatte die ersten Staffel von „Silo“ - und aus genauso vielen besteht nun auch Staffel 2, wie Apple TV angekündigt hat. Die Titel der einzelnen Folgen sind - bis auf Nr. 1 - allerdings noch nicht bekannt. Sie werden später nachgereicht. Klar ist hingegen, dass die neuen Episoden nach dem Start am 15. November 2024 wöchentlich veröffentlicht werden. Damit gibt es immer freitags eine neue Folge, bis zum Staffelfinale am 17. Januar 2024. Hier sind alle Episoden von „Silo“ Staffel 2 im Überblick:

Freitag, 15. November 2024: Folge 1, Die Ingenieurin

Freitag, 22. November 2024: Folge 2, Die Ordnung

Freitag, 29. November 2024: Folge 3, Solo

Freitag, 6. Dezember 2024: Folge 4, The Harmonium

Freitag, 13. Dezember 2024: Folge 5, Descent

Freitag, 20. Dezember 2024: Folge 6, Barricades

Freitag, 27. Dezember 2024: Folge 7, The Dive

Freitag, 3. Januar 2025: Folge 8, The Book Of Quinn

Freitag, 10. Januar 2025: Folge 9, Into The Fire

Freitag, 17. Januar 2025: Folge 10, Titel unbekannt

Besetzung von "Silo": Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 2

Wie Rebecca Ferguson im Interview mit Entertainment Weekly gesagt hat, sind die meisten Charaktere von Staffel 2 bereits bekannt. Die Vermutung liegt also nahe, dass es ein Wiedersehen mit vielen Figuren aus der ersten Staffel gibt. Auf der Comic Con in San Diego bestätigten die Macher der Serie diese Vermutung dann für viele der Charaktere - und zusätzlich wurde bekannt, dass Steve Zahn ( „The White Lotus“) in Staffel 2 zu sehen ist. Hier ist eine Übersicht über die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die für Staffel 2 bestätigt wurden:

Tim Robbins als Bernard Holland

Rebecca Ferguson als Juliette Nichols

Iain Glen als Dr. Pete Nichols

Harriet Walter als Martha Walker

Chinaza Uche als Paul Billings

Avi Nash als Lukas Kyle

William Postlethwaite als Hank

Remmie Milner als Shirley

Alexandria Riley als Camille Sims

Shane McRae als Knox

Clare Perkins als Carla

Rick Gomez als Patrick Kennedy

Caitlin Zoz als Kathleen Billings

Tanya Moodie als Judge Meadows

Steve Zahn als ?

„Silo“ Staffel 2 im Stream ansehen

Genauso wie Nummer 1 erscheint auch die zweite Staffel beim Streaminganbieter Apple TV+. Um auf die Serie zugreifen zu können, ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft notwendig. Dafür werden aktuell 9,99 Euro im Monat fällig - es gibt allerdings die Option, eine kostenlose Probemitgliedschaft für 7 Tagen abzuschließen.

Trailer zu Staffel 2 von „Silo“

Mittlerweile gibt es auch einen offiziellen Trailer von Apple TV+. Hier ist er: