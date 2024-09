Sommerpause vorbei: So geht der Podcast "Gemischtes Hack" weiter

"Gemischtes Hack", einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, ist zurück aus der Sommerpause. Es war eine dreimonatige Unterbrechung: In der Nacht auf den 19. Juni 2024 erschien die für lange Zeit letzte Folge des Podcasts, in dem sich der Comedian Felix Lobrecht mit dem Moderator Tommi Schmitt Woche für Woche unterhält. "Gemischtes Hack" war laut den Machern 2023 das fünfte Mal in Folge der meistgehörte Podcast Deutschlands.

Gemischtes Hack nach der Sommerpause 2024: So geht es weiter

In der Nacht auf den 18. September erschien die erste Folge nach der Sommerpause, sie trägt den Titel „ICH LIEBE KNÖPFE“. Und die beiden Hosts hatten einige Neuerungen zu verkünden: Gemischtes Hack wird zum Video-Podcast. Es gibt die Möglichkeit, die Moderatoren zusätzliche zum Audiostream im Video zu sehen – wer möchte, kann den Podcast aber wie auch bisher nur auf der Tonspur hören. Außerdem ist der Podcast, der bisher ausschließlich auf Spotify erschien, künftig auch auf anderen Plattformen abrufbar. Spotify ändert hier seine Strategie: Bisher war Gemischtes Hack – wie auch Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz – ein „Spotify Exclusiv“-Podcast, der nur auf der eigenen Plattform gehört werden konnte. Sowohl „Gemischtes Hack“ als auch „Fest und Flauschig“ sind künftig aber auch außerhalb von Spotify zu hören. Der Konzern setzt darauf, so eine größere Reichweite und damit mehr Werbeerlöse zu generieren.

Eine weitere Neuigkeit ist eher inhaltlicher Art: Die Podcaster leben nun in derselben Stadt. Tommi Schmitt, der bisher in Köln wohnte, ist nach Berlin umgezogen, wie er in der neuen Folge erzählte. Gut für den Video-Podcast: Die beiden Moderatoren wollen nun häufiger zusammen im selben Raum aufnehmen – bisher waren sie fast immer aus Köln und Berlin zusammengeschaltet.

Wie lange dauert die Sommerpause von Gemischtes Hack?

"Gemischtes Hack" gibt es schon seit 2017, seit 2019 erscheint er unter dem Dach von Spotify. Felix Lobrecht und Tommi Schmitt machten auch in den vergangenen Jahren jeweils eine Sommerpause, in den vergangenen drei Jahren dauerte diese 11 bis 12 Wochen:

2023 dauerte die Sommerpause vom 28. Juni bis zum 13. September (11 Wochen)

2022 dauerte die Sommerpause vom 22. Juni bis zum 7. September (11 Wochen)

2021 dauerte die Sommerpause vom 9. Juni bis zum 1. September (12 Wochen)

2024 dauerte die Pause nun vom 19. Juni bis zum 18. September und damit 13 Wochen – also länger als zuletzt. Zumindest Tommi Schmitt war aber bereits seit dem 27. August wieder regelmäßig zu hören: Da startete die zweite Staffel seines Fußball-Podcasts „Copa TS“.