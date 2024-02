Sohn von Forrest-Gump-Star mit 33 Jahren verstorben

"Mac" Sinise, Sohn des US-amerikanischen Schauspielers Gary Sinise, hat den Kampf gegen Krebs verloren. Er wurde nur 33 Jahre alt.

Der Sohn des Schauspielers Gary Sinise, McCanna Anthony Sinise, genannt "Mac", ist gestorben. Das gab Gary Sinise, unter anderem bekannt aus "Forrest Gump" und "The Green Mile", am Mittwoch bekannt. "Mac" Sinise wurde nur 33 Jahre alt. Er verstarb bereits am 5. Januar nach einer langjährigen Krebserkrankung, wie der 68-jährige Gary Sinise auf seinem Instagram-Account und der Homepage seiner eigenen Stiftung mitteilte.

Sinise teilte auf Instagram ein Bild, dass seinen Sohn lachend in der Natur zeigte. "Mac" Sinise arbeitete für die von Gary Sinise ins Leben gerufene Gary Sinise-Stiftung, eine Wohltätigkeits- und Veteranenorganisation. Er habe die Krebsdiagnose am 8. August 2018 erhalten. Es habe sich um Chordome, eine "sehr seltene Krebserkrankung", gehandelt. Chordome sind bösartige Tumore, die die Wirbelsäule und die Schädelbasis einnehmen.

Die Diagnose des Sohnes traf die Familie nur kurz Zeit nachdem bei Gary Sinises Frau Moira Harris Brustkrebs im dritten Stadium festgellt wurde. Während Moira Harris genas, erkrankte Mac immer schlimmer. Er unterzog sich mehreren Operationen und war dennoch aufgrund der Erkrankung brustabwärts gelähmt.

Der Musik-Student, der leidenschaftlich Schlagzeug spielte, arbeitete gemeinsam mit seiner Band an einem Album, was in der Woche seines Todes in Druck ging: "Ressurrection & Revival". Gary Sinise erlebte 1994 seinen Durchbruch mit der Rolle des "Lieutenant Dan" in "Forrest Gump".