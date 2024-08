„Weil der Täter nicht gefasst ist, war meine Hauptsorge: Er könnte zurückkommen“

Am Morgen danach ruht der Fronhof in Solingen fast schon gespenstisch hinter dem Flatterband der Polizei. Die Stände, vor denen sich am Samstagmorgen eigentlich die nächsten Besucher versammeln sollten, wurden verrammelt, mitten auf dem Platz liegt wie vergessen ein umgestülpter Schirm. Er diente als Sichtschutz für den Ort, an dem am Vorabend drei Menschen nach einem Messerangriff starben. Auf die zweite Bühne rund hundert Meter weiter, vor der Händler ihre Stände abbauen, wurde eine Kerze projiziert.

Solingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fronhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis