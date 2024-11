Sollte der 24. Dezember auch in Deutschland ein Feiertag werden?

In wenigen Wochen ist wieder Weihnachten. Wer freut sich nicht auf Heiligabend – den Tag, an dem man bei einem voll gedeckten Tisch mit der Familie zusammenkommt und danach Geschenke auspackt? Obwohl der 24. Dezember einen so festlichen Charakter hat, müssen viele Menschen zumindest den halben Tag noch arbeiten. Auch die Geschäfte haben noch geöffnet. Aber warum ist das so?

Ist der 24. Dezember in Deutschland ein Feiertag?

Tatsächlich ist der 24. Dezember in Deutschland ein regulärer Arbeitstag. Wer den kompletten Tag freihaben will, muss laut IG Metall häufig Urlaub einreichen. Je nach Branche und Regelung bieten Betriebe ihren Mitarbeitern an Heiligabend aber zumindest einen verkürzten Arbeitstag an. Ähnlich ist das auch an Silvester.

In welchen Ländern ist Heiligabend ein Feiertag?

In Tschechien ist der 24. Dezember bereits ein gesetzlicher Feiertag. Damit ist das Land aber Vorreiter. In den meisten anderen Ländern hat man erst am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Dezember, frei.

Das nächste Land überlegt aber bereits, das zu ändern: Polen möchte Heiligabend nun zum arbeitsfreien Tag erklären. Das polnische Parlament hat erst kürzlich mit großer Mehrheit beschlossen, den 24. Dezember zum Feiertag zu machen. Diese Nachricht berichten mehrere Medien, unter anderem das katholische News-Portal Vatican News. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, fehlen nur noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von Präsident Andrzej Duda. Vielleicht ist Heiligabend 2025 im Nachbarland dann also bereits ein freier Tag.

Eine häufige Beschwerde bei der Einführung eines neuen Feiertags kommt übrigens aus dem Einzelhandel. Die Geschäfte verlieren mit dem 24. Dezember einen verkaufsstarken Tag. Als Ausgleich soll in Polen darum die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage im Dezember erhöht werden. Statt wie bisher an zwei, soll man dann an drei Sonntagen die Gelegenheit bekommen, noch einmal Geschenke kaufen zu gehen.

Welche Feiertage gibt es in Deutschland?

Während der Weihnachtszeit gibt es in Deutschland laut Deutschem Gewerkschaftsbund nur zwei gesetzliche Feiertage: den 25. und den 26. Dezember. Aber auch der Neujahrstag, der 1. Januar, ist überall in Deutschland ein arbeitsfreier Feiertag.

Darauf, dass der 24. Dezember auch hierzulande zum Feiertag werden könnte, gibt es bisher leider keine Hinweise.