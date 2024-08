„Dschungelcamp-Allstars“ 2024 gestern am 26. August: Wer ist raus?

Spinnen, wilde Tiere, Dschungel - das Dschungelcamp kehrt 2024 mit einer zweiten Staffel zurück, wenngleich das Format etwas anders ist. Im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 treten ehemalige Kandidaten an, die es sich und den Zuschauern ein zweites Mal beweisen möchten. Diesmal findet das Spektakel nicht wie üblich im australischen Dschungel statt, sondern in der Nähe des afrikanischen Krüger-Nationalparks. In der „Allstar-Staffel“ geht es hoch her, die Kandidaten möchten allesamt den Titel und somit das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro absahnen. Die Dschungelprüfungen und zwischenmenschliche Angelegenheiten unter den Teilnehmern erschweren allerdings die Situation.

Die Staffel ist schon weit fortgeschritten, bei den Sendeterminen des Sommer-Dschungelcamps 2024 stand gestern am 26. August Folge 11 im Programm. Einige Kandidaten sind in den vorherigen Episoden bereits ausgeschieden. Ob es in Folge 11 einen Exit gab und mit welchen Herausforderungen die Kandidaten konfrontiert waren, erfahren Sie in diesem Artikel. Wer ist raus? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

"Sommer-Dschungelcamp" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 26. August?

An Tag 11 musste eine Dschungel-Legende den Drehort des Sommer-Dschungelcamps verlassen. Giulia Siegel war an diesem Tag die Auserwählte, da sie sieben Stimmen gegen sich hatte. Lediglich Georgina Fleur stimmte für ihren Verbleib - allerdings vergeblich. Die Gefühlslage aufgrund des Exits von Giulia Siegel ist eindeutig. Kaum ein Kandidat ist traurig, dass Giulia das Camp verlassen muss. Viele freuen sich sogar über das Ausscheiden der Kandidatin. Sogar ihr selbsterklärter Freund, Moderator Mola Adebisi, sprach sich gegen Giulia Siegel aus. Damit entschieden sich die Mitstreiter nicht nur gegen die 49-Jährige, sondern auch für Reality-Star Gigi Birofio. Die beiden Teilnehmer wurden zu Auszugskandidaten, da sie in der vergangenen Folge an einer Essensprüfung gescheitert sind. Die Aufgabe bestand darin ein Spießbockherz bzw. eine Vogelspinne restlos aufzuessen. Zu allem Übel kommt hinzu, dass Giulia die Show nicht wie üblich sofort verlassen muss, sondern erst am nächsten Morgen.

"Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Einige Kandidaten des „Sommer-Dschungelcamps“ 2024 mussten bereits die Heimreise antreten. Die ausgeschiedenen Teilnehmer können dieser Übersicht entnommen werden:

David Ortega (Folge 2)

Hanka Rackwitz (Folge 7, freiwillig)

Winfried Glatzeder (Folge 8)

Giulia Siegel (Folge 11)

Welche Kandidaten sind weiterhin beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 dabei?

Vier Kandidaten mussten das „Legenden-Dschungelcamp“ 2024 bereits wieder verlassen. Dennoch haben einige Teilnehmer noch die Chance auf den Titel und den Sieg. Wer noch dabei ist, erfahren Sie hier:

Danni Büchner

Elena Miras

Sarah Knappik

Thorsten Legat

Kader Loth

Gigi Birofio

Mola Adebisi

Eric Stehfest

Georgina Fleur

So läuft die Übertragung und Wiederholung des Sommer-Dschungelcamps 2024

Die Übertragung des Sommer-Dschungelcamps wird wieder von RTL übernommen. Parallel dazu gibt es einen Stream bei RTL+. Da die Folgen in diesem Jahr vorproduziert und nicht live sind, können Interessierte beim sendereigenen Streaming-Dienst eine Folge im Vorfeld zur Erstausstrahlung sehen. Eine Wiederholung wird es im linearen Fernsehen nicht geben, auch hierfür legen wir Ihnen RTL+ ans Herz.