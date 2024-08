Vereinzelt Wolken und steigende Temperaturen

Sommerliches Wetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad werden zum Wochenstart in Hessen erwartet. Der Sonntag werde zunächst wechselnd bewölkt und vereinzelt könnte es noch Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Die Höchsttemperaturen steigen auf 23 bis 25 Grad. In den folgenden Tagen werde es dann zunehmend wärmer und freundlicher. Am Montag könne es örtlich noch Wolken geben, die Temperaturen steigen dann bis auf 29 Grad. Noch wärmer könne es am Dienstag mit bis zu 30 Grad werden. Es werde sonnig und trocken bei harmlosen Wolkenfeldern. In den Nächten steigen die Temperaturen nicht über die 20-Grad-Marke.

