"Sound of Peace": Alles rund um Line-up und Termin

"Sound of Peace" war aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine zu sehen. In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes rund um Line-up, Musiker, Bands, Übertragung im TV und Stream, Termin.

"Sound of Peace – Das große Friedensevent am Brandenburger Tor" stand ganz unter dem Motto "Stop war!" bzw. "Beendet den Krieg!" Durch den weiter andauernden Krieg in der Ukraine haben verschiedene Musiker diese Botschaft in die Welt getragen und am Brandenburger Tor in Berlin performt. Das Event bestand aus Musik und politischen Programm. Ziel war es, Spenden für betroffene Menschen aus der Ukraine zu sammeln. Mit den Einnahmen sollen Opfer des Krieges finanziell unterstützt werden. "Sound of Peace" ist ein Solidaritätsbündnis aus Kunst- und Kulturschaffenden.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo "Sound of Peace" lief, welche Musiker und Bands dabei waren, wie das Line-up war und ob es eine Übertragung im TV und Stream gab? Dann sind Sie hier richtig, denn dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Line-up, Musiker, Bands, Übertragung im TV und Stream, Termin.

"Sound of Peace": Line-up, Musiker, Bands – wer war dabei?

Um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen, traten verschiedene Musiker am Brandenburger Tor auf. Musiker und Redner haben ihre Stimme erhoben. Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres waren vertreten, darunter z.B. Zoe Wees, Silbermond, Gentleman und Michael Patrick Kelly. Auch Peter Maffay war mit von der Partie, um die Botschaft "Beendet den Krieg!" in die Welt zu tragen. Hier erhalten Sie eine Übersicht des Line-ups:

Peter Maffay (Musiker)

(Musiker) Silbermond (Band)

Zoe Wees (Musikerin)

(Musikerin) Gentleman (Musiker)

Michael Patrick Kelly (Musiker)

(Musiker) Revolverheld (Band)

The BossHoss (Band)

(Band) Clueso (Musiker)

(Musiker) Casandra Steen (Musikerin)

(Musikerin) Adel Tawil (Musiker)

(Musiker) Antje Schomaker (Musikerin)

(Musikerin) Sarah Connor (Musikerin)

(Musikerin) Philipp Poisel (Musiker)

(Musiker) Helmut Engler (Musiker)

(Musiker) Fortuna Ehrenfeld (Band)

(Band) Joris (Musiker)

"Sound of Peace": Übertragung im TV und Stream?

Möchten Sie gerne wissen, ob "Sound of Peace" im Free-TV oder im Stream zu sehen war? Dann sind Sie hier richtig. Die Übertragung gab es live auf ProSieben und Sat.1 zu sehen. Weiterhin wird "Sound of Peace" auch im Stream auf Joyn verfügbar sein. Hier eine Übersicht zur Übertragung:

Übertragung im TV : ProSieben , Sat.1

: , Übertragung im Stream: Joyn

Wann war der Termin von "Sound of Peace"?

Ausgestrahlt wurde "Sound of Peace – Das große Friedensevent am Brandenburger Tor" am 20. März 2022 aus Berlin. Das Event startete bereits mittags und hat bis in die späten Abendstunden angedauert. Spenden für die ukrainischen Opfer des Krieges wurden gesammelt. Es galt eine Botschaft zu senden, die sich gezielt gegen den Krieg wendet.

Senderchef von ProSieben und Sat.1: "Dem Frieden immer wieder eine laute Stimme geben"

Daniel Roseman, Senderchef von ProSieben und Sat.1, betonte, dass es ihm eine Ehre ist, Teil der Initiative "Sound of Peace" zu sein. Er sagte, dass es nicht für alle Menschen auf der Welt leicht ist, "dem Frieden eine laute Stimme zu geben" und denkt an die russische Journalistin, Marina Ovsyannikova, der aufgrund Äußerungen im russischen Fernsehen, die sich gezielt gegen den Krieg in der Ukraine richten, mehrere Jahre Haft bevorstehen. Roseman macht klar, dass unsere Freiheit genutzt werden muss, um Solidarität und Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zu zeigen. Auch nach Roseman lautet die Botschaft: "Gegen Krieg. Für den Frieden".