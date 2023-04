SpaceX Starship startet ins All: Die stärkste Rakete der Welt im Porträt

Am Montag soll die stärkste Rakete der Welt abheben und sich einen Rekord schnappen. Das Starship von Elon Musks SpaceX soll eine neue Ära der Raumfahrt einläuten.

Gerade erst ist mit "Juice" eine Raumsonde zu einer langen Reise zum Jupiter aufgebrochen. Nun steht bereits das nächste historische Datum in der Raumfahrt an. Am Montag, 17. April 2023, soll die größte und stärkste Rakete ins All starten, die je gebaut wurde. Das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX erklärte, dass es "den ersten Flugtest eines voll integrierten Raumschiffs und einer Super-Heavy-Rakete von der Starbase in Texas" geben wird. Es handelt sich um die Rakete Starship, die alle bisherigen Maßstäbe übertrifft.

SpaceX Starship: Größte und stärkste Rakete der Welt im Porträt

Das Starship von SpaceX stellt die größte Rakete dar, welche in der Geschichte der Menschheit gebaut wurde. Bislang hält die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mit der Saturn V den Rekord für die größte geflogene Rakete. Mit der 111 Meter hohen Rakete hatte die Nasa im Rahmen der Apollo-Missionen Astronauten zum Mond gebracht. Auch die europäische Rakete Ariane 5 gehört zu den größten Trägerraketen. Der Raketentyp absolvierte mit der Mission "Juice" den letzten Start ihrer 27 Jahre langen Geschichte.

Der Rekordhalter soll aus der Sicht von SpaceX-CEO Elon Musk am Montag das Starship werden. Es besteht aus der Booster-Rakete "Super Heavy" und einem Raumschiff, welches ebenfalls "Starship" genannt wird. Die beiden Stufen kommen zusammen auf eine Höhe von 119 Meter. Oder noch mehr? "Das Schiff wird sich wahrscheinlich um weitere 10 m oder so verlängern", hatte Musk am 8. April getwittert. Was genau er damit meinte, blieb zunächst offen.

Die Erststufe Super Heavy wird von nagelneuen 33 Raptor-Triebwerken angebtrieben, die SpaceX entwickelt hat. Das Raumschiff ist mit sechs der Raptoren bestückt. Die Triebwerke sorgen dafür, dass das Starship von SpaceX als stärkste Rakete in die Geschichte eingehen wird, welche je ins All geschickt wurde.

Starship von SpaceX – Rakete und Raumschiff setzen Maßstäbe: Daten und Fakten im Überblick

Stufen: Super Heavy (Rakete) und Starship (Raumschiff)

Super Heavy (Rakete) und Starship (Raumschiff) Höhe: 119 Meter

119 Meter Durchmesser: 9 Meter

9 Meter Startmasse: rund 5000 Tonnen

rund 5000 Tonnen Treibstoff: Flüssigsauerstoff, flüssiges Methan

Flüssigsauerstoff, flüssiges Methan Treibstoffmasse: 1200 Tonnen

1200 Tonnen Nutzlastkapazität: mehr als 100 Tonnen (bis zu einer Höhe von 500 Kilometer mit Wiederverwendung), mehr als 100 Tonnen bei Reise zum Mond oder Mars mit Auftanken im Erdorbit

Start von Starship: SpaceX-Rakete soll Erde umrunden

Im vergangenen Jahr hatten sich SpaceX und die Nasa eine Art Wettrennen geliefert. Dieses konnte die Nasa für sich entscheiden, da sie ihre Mondrakete SLS (Space Launch System) und damit die Mondmission Artemis 1 startete. In den letzten Monaten wurde immer wieder vermutet, dass der Jungfernflug des Starships anstehen soll, der Termin wurde aber immer weiter nach hinten verschoben. Nun ist es also soweit, am Montag, 17. April, soll die Starship-Rakete abheben. Um 15.00 Uhr unserer Zeit ist der Startschuss geplant.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat SpaceX mit einer Startlizenz für fünf Jahre ausgestattet, die letzten Prüfungen waren positiv. Seit Ostern hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SpaceX ungeduldig auf eine behördliche Genehmigung gewartet. Das hatte Musk getwittert. Der Weltraumbahnhof, von dem die Rakete starten soll, liegt im texanischen Boca Chica. Musk hatte den Ort gekauft und an diesem eine Produktionsstätte und eine Startbahn errichten lassen.

Wenn die Mission nach Plan läuft, dann wird das riesige Raumschiff von dem gigantischen Booster, der rund drei Minuten zünden soll, in die Höhe katapultiert und aktiviert in der Folge die Triebwerke. Es soll dann einmal um die Erde gleiten und nach einer Stunde und 17 wieder zurückkehren und im Ozean wassern. Der Booster soll ebenfalls in den Golf von Mexiko fallen. "Ein Erfolg wäre der neue Testflug schon, wenn unser Raumschiff beim Abheben nicht explodiert und die neu errichtete Startplattform mit 140 Meter hohem Turm zerlegt", sagte Musk im Vorfeld. Anfang des Jahres hatte ein Triebwerkstest des Starships in einer gigantischen Explosion bei der Landung geendet. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete die Umlaufbahn nicht erreicht, liegt bei 50 Prozent", sagte Musk nun mäßig optimistisch.

SpaceX Starship: Ziele und Missionen im Weltraum, auf dem Mond und auf dem Mars

Elon Musk hat das Unternehmen SpaceX laut eigenen Angaben mit dem Ziel gegründet, der Menschheit die Besiedlung eines anderen Planeten zu ermöglichen. Genau dieser Plan soll mit dem Starship in die Tat umgesetzt werden. Der Testflug könnte daher eine neue Ära der Raumfahrt einleiten und einen Grundstein für die Kolonisierung des Mars legen. Zunächst sollen aber Menschen zum Mond geschickt werden. Ende 2023 könnten die ersten neun Weltraumtouristen aufbrechen, wenn alles glattläuft. Der japanische Unternehmer und Kunstsammler Yusaku Maezawa hat die ersten Tickets gekauft. Er will wohl vor allem andere Künstler einladen, unter anderem den DJ und Produzenten Steve Aoki. Der Mond soll nur ein Zwischenstopp für das Starship sein. Das eigentliche Ziel ist der Mars, welchen Musk eigentlich schon ab dem Jahr 2029 kolonisieren will. Ein Zeitplan, der derzeit sehr ambitioniert wirkt.

Das Starship soll sich als wiederverwendbares Raumschiff etablieren, welches immer wieder Touristen in den Weltraum bringt. Musk plant, dass ein Orbitalflug mit dem Starship in Zukunft weniger als zehn Millionen US-Dollar kostet.