Wo man auf der Fahrt in den Urlaub am günstigsten tankt

Wer während der Sommerferien mit dem Auto ins Ausland verreist, kann sich bei einem Halt an der Tankstelle hinter der Grenze oft viel Geld sparen. Nach den aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission ist Sprit gerade in Osteuropa deutlich billiger, während in Italien, in der Schweiz und in Frankreich vor allem Dieselfahrer oft mehr bezahlen als hierzulande. Am billigsten ist das Benzin in Slowenien, wo Autofahrer an den Zapfsäulen bis 33 Cent pro Liter sparen können.

Für bayerische Urlauber ist der Sprit hinter der Grenze meist günstiger

Unter den an Bayern angrenzenden Nachbarländern ist der Sprit in Tschechien am günstigsten. Super E5 ist dort rund 30 Cent pro Liter billiger als im bundesdeutschen Durchschnitt, Diesel um die 18 Cent. Auch in Österreich profitieren primär Fahrer, die Benzin tanken. Während sich bei Diesel nur 2 Cent einsparen lassen, sind es beim Benzin rund 20 Cent. Wer über Österreich nach Italien fährt, sollte dort noch einmal Halt machen. In Italien ist das Benzin im Schnitt 5 Cent und der Diesel 10 Cent pro Liter teurer als in Deutschland. In Deutschland noch einmal volltanken sollten alle, die über die Schweiz in Richtung Westen fahren.

Als Nicht-EU Land gibt es aus der Schweiz keine Daten der Kommission, allerdings zeigen Daten des Touring Clubs Schweiz, dass dort sowohl Benzin als auch Diesel teurer sind. Auch in Frankreich zahlen Autofahrer mehr, rund 3 Cent pro Liter für Benzin und 8 Cent für Diesel.

Am günstigsten ist die Fahrt dagegen für Urlauber, die sich nach Ost- und Südosteuropa aufmachen. In Polen spart man beispielsweise 29 Cent pro Liter bei Benzin und 12 Cent bei Diesel. Das billigste Benzin findet sich dabei in Slowenien, wo man 33 Cent weniger zahlt als in Deutschland. Auch in den anderen Ländern der Region, wie die Slowakei, Ungarn und Kroation, ist Benzin im Schnitt über 20 Cent und Diesel bis zu 12 Cent pro Liter billiger.

Auch abseits der Autobahn-Tankstellen lässt sich eine Menge Geld beim Sprit sparen

Sparen lässt sich bei der Urlaubsfahrt laut ADAC auch abseits der Autobahnen. Ende Juni veröffentlichte der Automobil-Club Zahlen eigens vorgenommener Stichproben und kam zu dem Ergebnis, dass sich bei Super E10 bis 54 Cent und bei Diesel bis 50 Cent pro Liter sparen lassen, wenn man abseits der Autobahnen tankt. Durchschnittlich liege die Preisdifferenz bei rund 20 Prozent, hieß es in einer Mitteilung des ADAC. Nach einer Modellrechnung kostet das Volltanken eines Mittelklassewagens mit 50-Liter-Tank damit rund 20 Euro weniger. Überraschend dürfte das allerdings für die wenigsten Autofahrer sein, nach einer Befragung des ADAC fahren über 80 Prozent ohnehin von der Autobahn ab, um günstiger zu tanken.

Weiterhin empfiehlt der ADAC lieber abends statt morgens zu tanken und auf das teurere Super E5 zu verzichten, wenn der Motor auch Super E10 verträgt, was für fast alle Benziner mit Baujahr ab 2010 gilt. (mit dpa)