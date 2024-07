Mehr als 30 Verletzte bei Unfall: Bus verkeilt hochkant in Tunneleingang

Bilder und Videos zeigen einen Bus, der hochkant im Eingang eines Straßentunnels verkeilt ist. Am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr kam es auf der Autobahn C-32 nördlich von Barcelona zu dem Unfall, bei dem 31 von 60 Passagieren verletzt wurden – sechs von ihnen leicht, 22 schwer und drei sehr schwer, wie der Sanitätsdienst Kataloniens auf X mitteilte. Ums Leben kam bei dem Unglück niemand. Der Fahrer sei bei dem Unfall im Bereich der Gemeinde Tordera eingeklemmt worden und habe erst als letzter geborgen werden können.

Wie die spanische Tageszeitung Marca berichtet, hatte der Fahrer am Eingang des Tunnels die Kontrolle über den Bus verloren und war mit der Seitenwand kollidiert. Der Bus krachte zum Glück nicht frontal gegen den Tunneleingang, sondern wurde durch den ovalförmigen Eingangsbogen in die Höhe geschleudert. Als ein möglicher Grund für das Unglück wurde ein geplatzter Reifen genannt, da kurz vor dem Unfall ein lauter Knall zu hören gewesen sei, schrieb die Zeitung La Vanguardia. An Bord des Busses waren Beschäftigte eines Textilunternehmens. (mit dpa)