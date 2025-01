Feuerwehrleute stellen Weltrekord auf Skywalk auf

In 100 Metern Höhe habe fünf Feuerwehrleute auf Deutschlands längster Fußgängerhängebrücke im nordhessischen Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) einen Weltrekord aufgestellt. Auf dem Skywalk legten eine Feuerwehrfrau und vier Feuerwehrmänner bei einem Staffellauf laut einer Pressemitteilung der Tourist-Information Willingen zehn Kilometer Strecke in voller Montur in einer Stunde, einer Minute und 34 Sekunden zurück.

Damit blieb die Gruppe deutlich unter den geforderten 75 Minuten, die sie sich als Zielmarke selbst gesteckt hatte. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) zeichnete sie für den Weltrekord in der Kategorie «Schnellste 5X2-Kilometer-Staffel in persönlicher Feuerwehrschutzausrüstung auf einer Hängebrücke» aus, wie ein Sprecher des RID bestätigte. Einen vorherigen Rekord gab es in dieser Kategorie demnach nicht.

Aktion erfüllt auch guten Zweck

15 Läufe waren laut der Tourist-Information Willingen gefordert - drei für jeden Teilnehmer. «Das war extrem hart. Wir sind fast ins Ziel gefallen», sagte der frischgebackene Weltrekordler Ingo Kolhoff laut Mitteilung. «Man geht an seine Grenzen und auch darüber hinaus. Die Strecke zieht sich wie Kaugummi, als würde sie immer länger.» Alle hätten ihr Bestes gegeben, niemand habe jemanden hängen lassen. «Ein tolles Team.»

Die Aktion erfüllt auch einen guten Zweck. Mehr als 2.400 Euro Spenden wurden dabei gesammelt. Das Geld erhalten laut Mitteilung Gemeindefeuerwehren in Willingen für ihre Jugendarbeit.

Der Skywalk ist rund 100 Meter hoch und 665 Meter lang und ist damit die zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke der Welt. Ursprünglich war der Mitte 2023 eröffnete Skywalk als bislang längste Fußgänger-Hängebrücke weltweit angekündigt worden. Sie sollte die «516 Arouca» in Portugal mit 516 Metern Länge übertreffen. Im Mai 2023 öffnete in Tschechien allerdings eine 721 Meter lange Fußgänger-Seilbrücke in 95 Metern Höhe, die «Sky Bridge 721».