Steel Pan als Google Doodle – Herkunft, Bauart, Geschichte

Google feiert heute die Steel Pan mit einem Google Doodle - Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Wer heute die Suchmaschine Google aufruft, dem fällt auf, dass die sonst blauen, roten, grünen und gelben Buchstaben anders aussehen als sonst. Stattdessen sind die beiden "o" durch zwei trommelartige Instrumente ersetzt, wovon eines keine flache Oberfläche hat, sondern konkav gewölbt ist. Auf der anderen Trommeloberfläche pulsiert ein Play-Symbol, das nach Anklicken ein Video abspielt, das wir Ihnen später noch zeigen werden.

Die Musik, die daraufhin ertönt, erinnert stark an die musikalische Untermalung von filmischen Szenen in Hawaii oder der Karibik – es sind die charakteristischen Klänge einer Steel Pan, auch Steel Drum genannt.

Woher die Steel Pan kommt, was es damit auf sich hat und in welchem Land die Steel Drum als Nationalinstrument gilt, erfahren Sie hier.

Video: SAT.1

Herkunft der Steel Pan – Woher kommt die Steel Drum?

Die Ursprünge der Steel Pan gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die Steel Drum stammt aus Trinidad, eine Hälfte des Inselstaates Trinidad und Tobago. Trinidad liegt im Karibischen Meer und ist die größte Insel der kleinen Antillen.

Geschichte der Steel Pan

Die Steel Drum entstand in den 1930er Jahren auf Trinidad und entwickelte sich zum Nationalinstrument. Nachdem die britische Kolonialmacht das Verwenden afrikanischer Schlaginstrumente verboten hatten, suchten die Inselbewohner nach Alternativen und wurden schließlich in den zahlreichen Ölfässern auf der Insel fündig.

Im Jahr 1951 nahm das 'Trinidad All Steel Percussion Orchestra' auf Einladung beim Festival auf Britain teil und so verbreitete sich die Steel Pan in Europa und dem Rest der Welt. Das Festival fand übrigens am 26. Juli statt – deshalb feiert Google auch heute die Steel Pan.

Bauart der Steel Pan – Wie wird die Steel Drum gebaut?

Traditionell wurden Steel Pans aus Ölfässern hergestellt und kaum verformt, inzwischen haben sich die Schlaginstrumente weiterentwickelt: Die geometrische Struktur der Tonfelder wurde beispielsweise erforscht, um genaue Töne zu treffen.

Zunächst erhält die Steel Drum ihre konkave Form mittels verschiedener Hammer. Dann werden die Tonfelder eingezeichnet und vorgeformt, also erneut mit einem Hammer bearbeitet. Bei der Gravur werden die Notenfelder durch eine Vertiefung voneinander getrennt.

Im letzten und schwierigsten Schritt wird die Steel Drum gestimmt, das sogenannte 'Tuning' erfordert sehr viel Erfahrung und ist zeitaufwendig.

(AZ)