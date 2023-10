Stefan Raab hört bei seiner Produktionsfirma auf

Ende einer Ära im deutschen Privatfernsehen: Einst machten Stefan Raab und Brainpool sich gegenseitig groß. Nun trennen sie sich. Wie es bei "TV Total" weitergeht.

Nach 25 Jahren ist Schluss: Der frühere Moderator Stefan Raab und Banijay-Tochter Brainpool gehen von nun an getrennte Wege. Laut Informationen des Medienmagazins DWDL haben sich Raab und das Unternehmen Banijay Germany darauf geeinigt, die zum Jahresende auslaufende Partnerschaft nicht fortzuführen. Der Moderator und das Unternehmen arbeiten seit 1998 zusammen, gründeten die Marke "Raab TV" und produzierten gemeinsam " TV Total".

Die Produktionsfirma behalte nach Ende der Zusammenarbeit zum Jahreswechsel alle Rechte an sämtlichen von Raab in den vergangenen 25 Jahren erdachten TV-Formate. Dazu zählen neben „TV total“ noch „Schlag den Star“ und Events wie „Turmspringen“ und „Wok WM“. Hinzu kommen die Formate „Schlag den Besten“ und „Blamieren oder Kassieren“, die kürzlich an RTL verkauft wurden.

Wie es mit Stefan Raabs Sendungen weitergeht

Produziert werden die Sendungen dann unter dem Label Brainpool. Die Firma behalte auch die Rechte am Katalog produzierter Programme. Darin enthalten sind mehr als 4000 produzierten Programmstunden.

Alle laufenden Produktionen aus der Zusammenarbeit, darunter die von Sebastian Pufpaff und Elton moderierten Sendungen, sollen wie gewohnt weiterlaufen, berichtet Brainpool dem Bericht zufolge. Marcus Wolter, CEO und Mitgründer der Mutterfirma Banijay Germany, bedankte sich bei Raab. Er habe "maßgeblich zum Ausbau von Brainpool beigetragen und einen großartigen Entertainment-Katalog aufgebaut", sagte er über seinen langjährigen Weggefährten. (eve)

