Staffel 5 von "Stranger Things": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

Die Mysterie-Serie "Stranger Things" wird mit Staffel 5 bei Netflix zu sehen sein. Hier erfahren Sie, was bereits zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

"Stranger Things" erhält eine weitere Staffel und geht damit in die fünfte und letzte Runde. Die Idee zu der Science-Fiction-Horror-Serie stammt von den beiden Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer.

"Stranger Things" spielt in den 1980er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins in Indiana. Im Mittelpunkt der Serie stehen vier befreundete Teenager-Jungen und ein mysteriöses Mädchen namens Elfie, das psychokinetische Fähigkeiten besitzt.

Was ist bisher zu der fünften Staffel bekannt? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der neuen Staffel von "Stranger Things".

Start, Staffel 5: Wann geht "Stranger Things" bei Netflix in Deutschland weiter?

Ein konkreter Termin für den Start von Staffel 5 von "Stranger Things" wurde von Netflix noch nicht kommuniziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Folgen nicht vor 2023 laufen werden, da bereits die 4. Staffel drei Jahre auf sich warten ließ. Auch die zwei Portale filmstarts.de und netzwelt.de rechnen mit einem Start im Jahr 2024. Die Arbeiten an Staffel 5 von "Stranger Things" sind aber bereits in vollem Gange. Diese Information wurde am 2. August 2022 vom "Stranger Things"-Team höchstpersönlich auf Twitter gepostet.

Im Mai startete die vierte Staffel der Serie bei Netflix. Um diese und auch die vergangenen Staffeln von "Stranger Things" dort anschauen zu können, brauchen Sie eine Mitgliedschaft bei dem Streaminganbieter. Der Preis für ein Abonnement variiert je nach gewähltem Angebot. Pro Monat fallen zwischen 7,99 Euro und 15,99 Euro für Kundinnen und Kunden an.

Mit über 200 Millionen Abonnenten in über 190 Ländern weltweit zählt Netflix zu den größten Streaming-Anbietern. Das Angebot reicht von diversen Shows über Serien und Dokumentationen bis hin zu Spielfilmen.

Handlung: Darum geht es in Staffel 5 von "Stranger Things"

Bis dato markierte die Schlacht von Starcourt einen Wendepunkt in der Geschichte von "Stranger Things", denn nach dieser trennten sich die Wege der Freunde um Elfi zum ersten Mal. Die Geschehnisse der vierten Staffel setzen sechs Monate danach ein, das Finale wird noch ferner in der Zukunft liegen.

In Staffel 4 bekamen es Elfie, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max und Co. mit einer neuen übernatürlichen Gefahr zu tun: dem dunklen "Zauberer" Vecna, der aus der Schattenwelt heraus für Chaos in der Realität sorgt.

Es folgen Spoiler zu Staffel 4:

Am Ende der vierten Staffel steht fest, dass die jugendlichen Helden der Serie Vecna zwar fürs Erste in die Flucht schlagen, aber endgültig ist der neue Bösewicht nicht von der Bildfläche verschwunden. Als Nancy, Steve und Robin das Haus nach dem Showdown auf dem Dachboden verlassen, ist Vecna nicht mehr da und die vier Portale in Hawkins öffnen sich. Die Duffer-Brüder haben bereits bekannt gegeben, dass die finale Staffel 5 nicht so lang wie die vierte Staffel sein wird. Das liegt daran, dass es aufgrund der unmittelbaren Bedrohung durch Vecna alias "Nummer 1" und die Portale direkt mit dem Kampf gegen das Böse los geht und nicht wie in bisherigen Staffeln zunächst der Alltag der Hauptcharaktere im Fokus steht. Außerdem soll es einen Zeitsprung geben - es ist also möglich, dass schon zu Beginn der neuen Folgen von Hawkins nur noch wenig übrig ist.

Episoden: Das sind die Folgen von Staffel 5, "Stranger Things"

Staffel 5 von "Stranger Things" wird gleichzeitig auch die letzte der Mysterieserie sein. Aus wie vielen Folgen Sie besteht und wie die Titel der einzelnen Episoden lauten, hat Netflix bisher noch nicht bekannt gegeben. Bisher steht nur fest, dass die letzte Folge wieder mindestens Spielfilmlänge haben wird.

Staffel 4 der Serie besteht aus neun Folgen. Es liegt also nahe, dass die fünfte Staffel der Serie dieselbe Episodenzahl aufweist.

Besetzung von Staffel 5: Welche Schauspieler sind im Cast von "Stranger Things"?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast von "Stranger Things" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler Jim Hopper David Harbour Mike Wheeler Finn Wolfhard Elfie Millie Bobby Brown William „Will“ Byers Noah Schnapp Dustin Henderson Gaten Matarazzo Nancy Wheeler Natalia Dyer Jonathan Byers Charlie Heaton Steve Harrington Joe Keery Joyce Byers Winona Rider Lucas Sinclair Caleb McLaughlin Dr. Sam Owens Paul Reiser

Trailer: Gibt es bereits erste Einblicke in Staffel 5 von "Stranger Things"?

Noch wurde kein offizieller Trailer zur fünften Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht. Damit Sie sich dennoch einen Eindruck von der Serie machen können, haben wir hier den Original-Trailer von Staffel 4 für Sie: