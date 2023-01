Streik am BER: Kompletter Flugverkehr von und nach Berlin betroffen

Am Berliner Flughafen BER kommt es in dieser Woche zu einem ganztätigen Warnstreik. Fluggäste müssen mit starken Verzögerungen und Flugausfällen rechnen.

Flugreisende müssen sich in dieser Woche in Berlin auf Verspätungen und Flugsausfälle einstellen: Am Mittwoch wird es am Hauptstadtflughafen BER zu einem ganztägigen Warnstreik kommen. Es werden Beschäftigte der Luftsicherheit, der Flughafengesellschaft und Bodenverkehrsdienste streiken. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Demnach dürfte der komplette Flugverkehr von und nach Berlin betroffen sein.

Flughafen-Streik am BER beginnt am Mittwoch zur Frühschicht

Der Warnstreik wird laut Verdi zum Beginn der Frühschicht seinen Anfang nehmen. Er endet dann am späten Abend. Als Grund nannte die Gewerkschaft den erfolglosen Verlauf von Tarifgesprächen. Für die Beschäftigten der Flughafengesellschaft und der Bodenverkehrsdienste fordert Verdi 500 Euro mehr Lohn im Monat.

Die Laufzeit eines neuen Tarifvertrags soll laut dem Vorschlag der Gewerkschaft zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeberseite ist vor allem mit der recht kurzen Laufzeit nicht einverstanden. Sie fordert längere Vertragslaufzeiten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Warnstreik am BER: Kompletter Flugverkehr betroffen – Flugausfälle und Verspätungen

"Fluggäste müssen damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen kommt. Voraussichtlich wird am Mittwoch der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein", teilte Verdi mit.

Aktuell sind laut dem Flughafenbetreiber FBB am Mittwoch etwa 300 Starts und Landungen am BER geplant. Er geht nun laut einer Mitteilung vom Montag davon aus, dass der komplette Flugverkehr betroffen ist: "Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert."

Der Streik am BER wird offenbar 35.000 Flugreisende betreffen, welche am Mittwoch eine Verbindung vom BER wahrnehmen wollen.

Lesen Sie dazu auch