Sturmtief „Telse“ kommt nach Deutschland – trifft es auch Bayern?

Bereits seit mehreren Tagen wütet das Sturmtief „Telse“ über Westeuropa. Meteorologen sprechen von einem Tief, das sich über dem Atlantik aufgebaut hat und nun Europa trifft. Inzwischen warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor orkanartigen Böen. Die sollen am Donnerstag erst einmal die Ostseeküste und den Norden der Republik treffen. Bis zum Ende des Tages soll das Sturmtief jedoch auch die restlichen Teile Deutschlands erreichen: Auch in Teilen Bayerns sollen die Auswirkungen spürbar sein.

Es wird stürmisch in Deutschland: Wie der DWD mitteilt, soll es am Donnerstag an der Ostsee zu orkanartigen Böen kommen. Die sollen auch Niedersachsen treffen und auch bis in den Thüringer Wald ist laut DWD mit starkem Wind zu rechnen. In Küstenregionen erwartet der DWD Windgeschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde. Dabei kommen die Winde aus dem Westen und ziehen im Tagesverlauf immer weiter in den Süden. Auch nach Bayern.

Sturmtief „Telse“ bringt orkanartige Böen – auch nach Bayern

Dort ist mit einer abgeschwächten Version des Sturmtiefs zu rechnen. Zeitweise kommen Böen aus Süd-Westen mit 55 Kilometern pro Stunde nach Bayern. Gebirgsregionen soll es etwas härter treffen – mit Windböen um die 90 Stundenkilometer, in den Alpen örtlich bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Im Verlauf des Tages zieht das Tief dann über Bayern hinweg, lediglich in den Hochlagen von Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerwald sowie der östlichen Alpen soll es bis in den Freitag Wind bis zu 80 Kilometer pro Stunde geben.