So werden Sie Gondoliere in Venedig

Sie tragen geringelte Poloshirts, eine schwarze Hose, den Strohhut als Sonnenschutz – und lungern gemütlich an Venedigs Kanälen herum, um auf japanische Brautpaare oder chinesische Reisegruppen zu warten, die sie in schlanken, nachtschwarzen Barken durch die Lagunenstadt schippern. Venedigs Gondoliere haben vermutlich einen der romantischsten Jobs der Welt. Und einen der lukrativsten.

Eine halbe Stunde in einer Gondel in Venedig kostet 90 Euro

Die halbe Stunde Gondelfahrt kostet stolze 90 Euro, nach 19 Uhr sogar 110 Euro. Und wenn der Gondoliere bei „O sole mio“ auch noch text- und tonsicher ist, gibt’s ordentlich Trinkgeld oben drauf. Bei bis zu 150.000 Euro soll der Jahresverdienst dieser elitären Berufsgruppe liegen. Doch der geht jetzt trotzdem der Nachwuchs aus.

Einst wurden die Lizenzen vererbt, und heute?

Früher wurden die gut 400 Gondel-Lizenzen vom Vater auf den Sohn vererbt. Weil gerade viele alte Gondoliere in Rente gehen und viele junge keine Lust mehr auf den durchaus anstrengenden Job haben, sucht die Stadt Venedig qualifiziertes Personal jenseits der alteingesessenen venezianischen Familien. Gerne auch Frauen, was 2010 noch einen Sturm der Entrüstung auf dem Canal Grande ausgelöst hatte. Bis heute gibt es auch erst 14 weibliche Gondoliere. Krisen- und zukunftssicher ist der Beruf allemal – in einer Stadt, die pro Jahr von 30 Millionen Touristen überrannt wird.

Nur: Wie wird man denn nun Gondelführer? Mit einem sechsmonatigen Gondoliere-Kurs. Außerdem muss man mindestens 18 Jahre alt sein, einen höheren Schulabschluss haben, Italienisch, ein bisschen Englisch und Französisch sprechen und Venedigs Geschichte kennen, um die Touristen nicht nur singend zu unterhalten. Und, ach ja, schwimmen sollte man auch können.