Zehnjähriger in teilweise zugefrorenen See gestoßen

Zwei Unbekannte haben in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) einen Zehnjährigen bedroht und in einen teilweise zugefrorenen See gestoßen. Das Opfer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Wasser retten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Wasser habe dem Jungen bis zum Bauch gereicht.

Zuvor hätten die Unbekannten, die auf ein Alter von zwölf bis 13 Jahren geschätzt wurden, die Herausgabe von Geld gefordert. Das Opfer verweigerte dies. Dann hätten die Angreifer mit Schlägen gedroht und den Zehnjährigen beleidigt. Anschließend stieß einer der beiden das Opfer ins Wasser. Die Täter flüchteten. Die Polizei bittet nach dem Vorfall vom Mittwoch um Hinweise.