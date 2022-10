Südafrika

Deutscher wird auf dem Weg zum Kruger-Nationalpark ermordet

Plus Auf dem Weg zum Kruger-Nationalpark wurde ein Deutscher erschossen. In Südafrika will man nun alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Doch das Land hat ein Problem.

Als die drei Männer mit Schusswaffen auf seinen Mietwagen zuliefen, verriegelte der deutsche Urlauber Jörg S. die Türen und gab Gas. Doch einer der Angreifer schoss, und traf ihn im Oberkörper. Die drei Männer ließen den Verwundeten, dessen offenbar unverletzte Frau und ein ebenfalls unversehrtes befreundetes Paar zurück. Ohne Beute flüchteten sie – und Jörg S., der nach Informationen des Hessischen Rundfunks aus Osthessen stammt, starb am Montag noch am Tatort in der Nähe des weltberühmten Kruger-Nationalparks. Er wurde laut Polizeiangaben 75 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

