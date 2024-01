Rückkehr des gefallenen Helden: Oscar Pistorius kommt aus Haft frei

Plus Als Sportstar erinnerte der unterschenkelamputierte Oscar Pistorius Südafrika an hehre Ideale. Dann erschoss er seine Freundin. Nun wird er aus der Haft entlassen.

Das letzte Zeitzeugnis einer sportlichen Betätigung von Oscar Pistorius, ja überhaupt die letzte öffentlich gewordene Aufnahme, ist ein wackliges Handy-Video. Es stammt aus dem Jahr 2015, aufgenommen offenbar von einem anderen Häftling. Zu sehen ist der ehemalige Paralympics- und Olympia-Star, wie er im Innenhof eines Gefängnisses in Südafrikas Hauptstadt Pretoria nebst dem ebenfalls verurteilten Mafia-Boss Radovan Krejčíř mit seinen Prothesen auf einen Fußball eindrischt.

Der Aufschrei war groß. Pistorius, einst einer der größten Helden der für Pathos anfälligen Nation, war wenige Monate zuvor wegen tödlicher Schüsse auf seine Freundin Reeva Steenkamp zunächst nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der entspannte Kick passte ins Bild des Prominentenbonus, der Pistorius damals allenthalben unterstellt wurde. Prompt organisierten die Gefängnisbehörden eine Medientour, wo auch eine kärgliche Zelle gezeigt wurde, in der Pistorius zeitweise untergebracht war. Und bald darauf wurde das Urteil auf Totschlag und das Strafmaß auf mehr als 13 Jahre korrigiert.