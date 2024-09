Seuche in Deutschland: Rinder und Schafe erkranken an Blauzungenkrankheit

Auf Sylt breitet sich eine Tierseuche weiter aus. Es erkranken zunehmend Rinder und Schafe an der Blauzungenkrankheit, berichtet der NDR. Spaziergänger werden gebeten von den kranken Tieren Abstand zu halten und Hunde unbedingt an der Leine zu halten. Die erkrankten Schafe können nur langsam fressen und dürfen daher keinem Stress ausgesetzt werden. Für Menschen ist die Blauzungenkrankheit jedoch ungefährlich.

Seit Oktober 2023 verbreitet sich die Blauzungenkrankheit wieder in Deutschland, nachdem die letzten Ausbrüche im Frühjahr 2019 festgestellt wurden, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit. Nachdem die Seuche über die Wintermonate ruhte, hat sie im Sommer wieder zugenommen. Seit Juli 2024 breitet sich die Tierseuche massiv in Deutschland aus, so das BMEL.

In Sylt müssen wegen der Seuche 15 Kilometer Deich gesperrt werden

Die Gemeinde Sylt hat in einer Pressemitteilung am 19. September bekannt gegeben, dass rund 15 Kilometer Deich zum Schutz der Schafe gesperrt wurden. Das Befahren und Betreten durch Menschen sei demnach verboten. Das hat der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) in Abstimmung mit den Deichschäfereien bestimmt.

Betroffen von der Seuche sind insbesondere Rinder und Schafe. Die Blauzungenkrankheit ist eine virusbedingte Krankheit, die hauptsächlich akut verläuft. Krankheitssymptome sind laut BMEL unter anderem Hautveränderungen im Maulbereich der Tiere, ein Rückgang der Milchleistung und ein schlechteres Allgemeinbefinden. Die Blauzungenkrankheit wird nicht direkt von Tier zu Tier übertragen, sondern durch durch die Mückengattung Gnitzen. Die Seuche tritt daher verstärkt in den warmen Monaten auf, so das BMEL.

Blauzungenkrankheit ist für Menschen ungefährlich

Die Blauzungenkrankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar. Außerdem ist der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten von infizierten Tieren unbedenklich.