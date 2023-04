Earth Day 2023: Bedeutung, Motto und Veranstaltungen zum Tag der Erde

Am 22. April wird weltweit der Tag der Erde, oder auch der Earth Day, gefeiert. In Deutschland finden viele Veranstaltungen unter einem spannenden Motto statt.

"Wer sagt, dass man die Welt nicht verändern kann?" So lautet das Motto des Earth Day, der immer am 22. April zelebriert wird. Er wird auch als Happy Earth Day bezeichnet und wird von zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt begleitet. In diesem Jahr fällt er auf einen Samstag, was für die Organisation von Veranstaltungen ideal ist. Wir erklären Ihnen, um was es geht, und welche Events zum Earth Day 2022 anstehen.

Earth Day: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Konsumverhalten als Themen

Der Earth Day wurde ins Leben gerufen, um die Wertschätzung für die natürliche Umwelt zu fördern. Außerdem sollen die Menschen dazu angeregt werden, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Eine Kombination aus Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die vorherrschenden Themen rund um den Tag der Erde.

In jedem Jahr wird ein bestimmtes Leitmotiv ausgewählt, das auch als Earth Day Motto bezeichnet wird. Dadurch soll auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht werden, über das aufgeklärt wird. Der Earth Day wird mittlerweile in über 175 Ländern begangen.

Earth Day 2023 Motto: "Wohne lieber grüner"

In Deutschland lautet das Earth Day Motto 2023 wie folgt: "Wohne lieber grüner. Leben im Einklang mit der Natur". Dabei dreht sich vieles um die Nachhaltigkeit, welche auch beim Wohnen, beim Bau eines Hauses und am Arbeitsplatz eine immer wichtigere Rolle spielen sollte. Die Umwelt soll einer möglichst geringen Belastung ausgesetzt werden. Daher wollen die Veranstalter beim Tag der Erde 2023 vor allem darüber informieren, wie man nachhaltig bauen, natürlich wohnen und ressourcenschonend arbeiten kann.

"Es geht nicht nur um Einsparpotenziale (Ressourcen, Energie), sondern auch um gesundheitliche Aspekte und vorausschauende Trends", heißt es auf der Website des Earth Day 2023: "Resiliente Städte und Häuser stellen sich den Folgen des Klima-Wandels, stärken das 'Wir Gefühl' durch grüne 'Lungen' und schützen dadurch auch Arten im Tierreich. Hier gilt das Earth Day Motto: Lokal Handeln, global denken für eine nachhaltig gesunde Erde."

Earth Day 2023: Veranstaltungen in Deutschland

Am Samstag, 22. April, finden im Zuge des Earth Day 2023 zahlreiche Veranstaltungen in ganz Deutschland statt. München gilt als eine der Hochburgen zum Tag der Erde. In der bayerischen Landeshauptstadt stehen unter anderem folgende Events an:

ab 10.00 Uhr: Earth Day in der Villa Mohr (Mohr-Villa Gelände, Situlistraße 75, 80939 München-Freimann)

Earth Day in der Villa Mohr (Mohr-Villa Gelände, Situlistraße 75, 80939 München-Freimann) ab 10.30 Uhr: Wildkräuterführung & Verarbeitung (Treffpunkt: am Eingang Südfriedhof, Stephansplatz 2, 80337 München )

Wildkräuterführung & Verarbeitung (Treffpunkt: am Eingang Südfriedhof, 2, 80337 ) ab 14.00 Uhr: Urban Farming in München (Pasing Volkshochschule, Bäckerstr. 14, 81241 München)

ab 15.00 Uhr: Tanz mit! Im Freien… (Vorplatz der St.-Pauls-Kirche, St.-Pauls-Platz 11, 80336 München)

ab 19.00 Uhr: gettogether (Treffpunkt Philosophie e.V. , Schwanthalerstr. 91, 80336 München)

Neben den Events finden in vielen Städten Kundgebungen und kleinere Aktionen zu World Earth Day 2023 statt. So auch in Augsburg rund um das Klimacamp am Rathausplatz.