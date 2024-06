Kein Tatort heute (23.06.2024) im Ersten - so geht es weiter

Kein Tatort heute (23.06.2024) im Ersten: Der Sonntagabend-Krimi ist in der Sommerpause. Heute gibt es jedoch auch keine Wiederholung einer alten Folge.

Kein Tatort heute (23.06.2024) im Ersten: Seit der Ausstrahlung des Schwarzwald-Tatorts "Letzter Ausflug Schauinsland" am Pfingstmontag befindet sich der Sonntagabendkrimi in der Sommerpause. In der Regel kommen Krimi-Fans kommen jedoch trotzdem auf ihre Kosten: Das Erste zeigt in dieser Zeit traditionell Wiederholungen alter Episoden.

Kein Tatort heute (23.06.2024) - stattdessen läuft Fußball-EM

Diese fällt heute allerdings auch aus: Stattdessen zeigt das erste die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen wird. Um 21 Uhr trifft im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A Deutschland auf die Schweiz. Im Parallelspiel kämpfen Schottland und Ungarn um ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Das EM-Programm im Ersten startet bereits um 19.15 Uhr. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger führen durch den Abend. Die Partie in Frankfurt kommentiert Gerd Gottlob gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Tatort am Sonntag: So geht es in den kommenden Wochen weiter

Mit voraussichtlich rund drei Monaten dauert die Tatort-Sommerpause heuer ungewöhnlich lange. Grund ist neben der Fußball-EM auch die Olympischen Sommerspiele. Wegen der beiden sportlichen Großereignisse sind laut ARD-Programmdirektion auf dem Sonntagskrimi-Sendeplatz keine neuen Tatort-Erstausstrahlungen vorgesehen. Stattdessen zeigt das Erste jedoch die Wiederholungen alter Folgen. Die kommenden Ausstrahlungen am Sonntagabend sind:

23. Juni: kein Tatort (Fußball-EM)

30. Juni: "Tatort: Hubertys Rache" (Wdh., Köln)

07. Juli: "Tatort: Das kalte Haus" (Wdh., Dresden)

Die Tatort-Sommerpause hat sich erst nach und nach etabliert. Wiederholungen im Sommer gibt es demnach regelmäßig seit 1996. Seit 2003 nahm die Zahl der Wiederholungen im Sommer zu, wurde aber öfter noch durch Erstsendungen (auch vom "Polizeiruf 110") unterbrochen. Die erste zusammenhängende Tatort-Sommerpause im Ersten gab es 2007 und dann ab 2010 wieder.

Die ARD-Reihe Tatort gibt es seit 1970 (in der Bundesrepublik) und die Krimireihe "Polizeiruf 110" seit 1971 (zunächst als DDR-Produktion).