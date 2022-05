Tatort heute aus Franken: So wird "Warum"

Im Tatort heute aus Franken beschäftigt Voss und Ringelhahn das Motiv mehr als der Mord selbst. Dabei spielen die Hinterbliebenen eine besondere Rolle. Lohnt sich "Warum"?

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (01.05.2022, 20.15 Uhr) im Ersten. Ein Mord ohne Motiv - kann es das geben? Im neuen Tatort aus Franken sieht es für Voss und Ringelhahn zuerst ganz danach aus. Die Eltern des Opfers quält das besonders.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Franken-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der junge IT-Spezialist Lukas Keller (Caspar Schuchmann) wird in der Nähe seines Sportclubs ohne erkennbares Motiv brutal ermordet. An seinem Arbeitsplatz, einem Nürnberger Speditionsunternehmen, war Lukas sehr geschätzt. Sein Chef Karl-Heinz Weinhardt (Götz Otto) hatte große Pläne mit ihm. Für Lukas' Eltern zerbricht die Welt. Sie ermitteln auf eigene Faust, während Lukas' neue Freundin, Mia Bannert (Julie Engelbrecht), alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter, ein gefährliches Geheimnis zu wahren scheint. Sie hat Todesangst. Doch warum?

Die Spuren der Tat erinnern Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) an ein ungelöstes Verbrechen. Doch was hat der Mord an Lukas Keller mit dem sechs Monate zurückliegenden Fall zu tun? Die Ermittler kreisen um zwei Fälle gleichzeitig und müssen dabei die verzweifelten Eltern (Valentina Sauca, Karl Markovics) von Lukas im Blick behalten.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Warum" heute einzuschalten?

"Warum" heißt der Tatort heute - der achte Fall des Teams aus Franken. Und "Warum", das fragt man sich als Zuschauerin oder Zuschauer ständig, aber nicht ganz so, wie die Macher das gerne hätten. Vieles kommt unvermittelt, unnötig oder unerklärlich daher. Was den Franken-Tatort rettet, sind die Charaktere, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Franken-Tatort heute

Paula Ringelhahn : Dagmar Manzel

: Felix Voss : Fabian Hinrichs

: Marie Keller : Valentina Sauca

: Fritz Keller : Karl Markovics

: Wanda Goldwasser : Eli Wasserscheid

: Sebastian Fleischer : Andreas Leopold Schadt

: Michael Schatz : Matthias Egersdöfer

: Matthias Egersdöfer Lukas Keller : Caspar Schuchmann

: Mia Bannert : Julie Engelbrecht

: Anja: Maja Beckmann

Karl-Heinz Weinhardt : Götz Otto

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Voss und Ringelhahn sind die Ermittler in Franken

Fabian Hinrichs alias Hauptkommissar Felix Voss wird 2015 nach Nürnberg versetzt und übernimmt die Leitung der Mordkommission Franken. Er trifft dort auf Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, die der Nürnberger Kripo schon seit vielen Jahren angehört und nun mit Voss in die neue überregional zuständige Mordkommission wechselt. Unterstützt werden die beiden von den Kollegen Wanda Goldwasser, Michael Schatz und Sebastian Fleischer.

Felix Voss ist Ende der Siebziger Jahre in Itzehoe aufgewachsen und von seiner Mutter nach strengen moralischen Regeln erzogen worden. Vieles in seinem Leben bleibt rätselhaft. Über seinen Vater, den er erst kurz vor dessen Tod kennenlernt, wird nie gesprochen. Und warum er ein vielversprechendes Jurastudium abbricht, für Monate in der Techno-Szene versackt und sich dann für die Polizeilaufbahn entscheidet, wird ebenfalls nie begründet.

Bei seinen Ermittlungen zeigt der meist gut gelaunte Voss Entschlossenheit, aber auch oft ungewöhnliches Einfühlungsvermögen. Ganz anders tritt da seine Kollegin Paula Ringelhahn auf. Sie stammt aus Ostdeutschland, der Wunsch nach Demokratie und Freiheit zieht sie in den Westen. Die Hauptkommissarin ist eine provokante Ermittlerin, deren loses Mundwerk manchmal eine echte Gefahr darstellt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Franken

