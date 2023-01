Tod im Gewächshaus: Der Dresden-"Tatort" und ein gestohlenes Leben

Plus Die neue "Tatort"-Folge "Totes Herz" aus Dresden tischt eine abgründige Story auf, die sich ziemlich irre entwickelt und am Ende Stoff für Diskussionen liefert.

Kein schöner Anblick: Da liegt die Schwiegermutter tot im Stiefmütterchen-Zuchtbeet, an der Schläfe erblüht eine hässliche Wunde. Vor dem Gewächshaus steht der blutverschmierte geistig zurückgebliebene Helfer der Gärtnerei und lässt einen Hammer fallen, bevor er verschwindet. Auf den ersten Blick scheint somit alles klar, doch das ist es natürlich nicht, denn die restlichen 84 Minuten wollen ja auch sinnvoll gefüllt sein. Tatsächlich tischt die neue Dresdner "Tatort"-Episode "Totes Herz" (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) eine ziemlich irre Geschichte auf, die im letzten Drittel drastisch eskaliert. Auf der Strecke bleiben fünf Menschen, ein Hund und manchmal auch die Logik.